Умер Алан Ланкастер – основатель и басист группы Status Quo

Основатель и басист легендарной группы Status Quo – Алан Ланкастер умер 25 сентября в 72-летнем возрасте в Австралии. Известно, что некоторое время мужчина страдал рассеянным склерозом.

О смерти звезды сообщила независимая компания звукозаписи Barrel and Squidger Records, которая долгое время сотрудничала с коллективом.

"С большой грустью сообщаем, что из жизни ушел легендарный Алан Ланкастер из Status Quo. Для нас было большой честью работать с ним на протяжении последних лет", – написали представители студии в твиттере.

Известно, что музыкант умер дома в Сиднее, в окружении семьи.

Что известно про Алана Ланкастера

Алан Ланкастер – британский рок-музыкант, бас-гитарист, один из основателей британской рок-группы Status Quo.

В 1962 году Алан и его школьный друг Фрэнсис Росси организовать бит-группу. Впоследствии к ним присоединился Джон Коглан. Эта троица начала историю Status Quo.

Ланкастер выпустил с группой 17 альбомов. 4 пластинки возглавили британские чарты.

Последний раз Ланкастер выступил 13 июля в 1985 году на концерте Live Aid.

Данные собраны на основе Википедии

Status Quo – In The Army Now: смотрите видео онлайн