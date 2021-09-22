Умер актер Уилли Гарсон: каким его запомнили коллеги из сериала "Секс и город"

Во вторник, 21 сентября, умер американский актер Уилли Гарсон, сыгравший в культовом сериале "Секс и город". Его смерть в 57 лет стала тяжелой потерей для мирового кинематографа и коллег. Каким его вспоминают Синтия Никсон, Ким Кэтролл и другие.

57-летний Уилли Гарсон долгое время боролся с онкологией – раком поджелудочной железы, однако скрывал свой диагноз от мира. Информация о его смерти стала шоком для знаменитых коллег из сериала "Секс и город".

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Авторы римейка сериала "Секс и город"

"Уилли Гарсон был в жизни, как и на экране, преданным другом и ярким светом для всех. Он воплотил одного из самых любимых персонажей пантеона HBO и был членом нашей семьи почти двадцать пять лет. Мы были глубоко огорчены, узнав о его смерти, и выражаем искренние соболезнования его семье и близким", – говорится в инстаграм-публикации.

Уилли Гарсон / Фото из инстаграма римейка "Секс и город"

Синтия Никсон

"Так глубоко, глубоко грустно. Мы потеряли Вилли Гарсона. Мы все его любили и обожали работать с ним. Он был невероятно смешным на экране и в реальной жизни. Он был источником света, дружбы и знаний о шоу-бизнесе. Он всегда был профессионалом", – написала звезда в твиттере. В сериале "Секс и город" она сыграла Миранду Гоббс.

Уилли Гарсон и Синтия Никсон / Фото из твиттера актрисы

Марио Кантоне

"У меня не было более блестящего телевизионного партнера. Я опустошен и полон печали. Ты покинул нас слишком рано. Ты был подарком богов, дорогой Уилли", – сентиментально признался комик и актер, сыгравший Энтони Марентино в "Секс и город". Щемящее сообщение Марио Кантоне разместил в инстаграме.

Уилли Гарсон и Марио Кантоне / Фото из инстаграма актера

Ким Кэтролл

"Такие печальные новости и ужасно печальная потеря для семьи "Секса и города". Мои соболезнования. Покойся с миром, дорогой Уилли", – говорится в твиттере телезвезды.

Уилли Гарсон и Ким Кэтрол / Фото из твиттера актрисы