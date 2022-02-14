Умер Айван Райтман – режиссер фильма "Охотники за привидениями"

В Калифорнии скончался известный режиссер Айван Райтман. Автор фильма "Охотники за привидениями" ушел из жизни в собственном доме в возрасте 75 лет.

Родные кинематографисты подтвердили его смерть, однако причины смерти пока не называют. Только известно, что Айван провел последние минуты жизни в собственном доме, рядом с самыми родными.

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"Наша семья опечалена в связи с неожиданной потерей мужа, отца и деда, который всегда учил нас искать магическое в жизни", – трогательно прокомментировали родные.

Что известно об Айване Райтмане