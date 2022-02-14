Умер Айван Райтман – режиссер фильма "Охотники за привидениями"
14 февраля 2022 , 09:52Читати новину українською
Источник:AP News
В Калифорнии скончался известный режиссер Айван Райтман. Автор фильма "Охотники за привидениями" ушел из жизни в собственном доме в возрасте 75 лет.
Родные кинематографисты подтвердили его смерть, однако причины смерти пока не называют. Только известно, что Айван провел последние минуты жизни в собственном доме, рядом с самыми родными.
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"Наша семья опечалена в связи с неожиданной потерей мужа, отца и деда, который всегда учил нас искать магическое в жизни", – трогательно прокомментировали родные.
Что известно об Айване Райтмане
- Будущий режиссер родился в 1946 году в Чехословакии.
- В 1950 году его семья эмигрировала в Канаду.
- Спустя 10 лет жизни там Айван начал творческий путь в мире кинематографа. Однако популярным стал не сразу. Желаемый успех пришел к режиссеру почти через 20 лет.
- Всемирную славу режиссеру принесли ленты "Охотники за привидениями", "Эволюция", "Джуниор" и многие другие.
- Сын Айвана Джейсон Райтман продолжил дело отца. Он в 2021 году снял продолжение фильма "Охотники за привидениями".