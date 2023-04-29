Под завалами нашли 16-летнего ученика мамы, – Остапчук об ударе по дому в Умани

Родившийся из Умани Владимир Остапчук рассказал подробности циничного удара по жилой многоэтажке. Он рассказал, что под завалами обнаружили бывшего ученика его мамы-учительницы.

Владимир Остапчук родом из Умани, там живут его родители. Ракетный удар по многоэтажке был для него болезненной новостью. Он поделился деталями на личной странице.

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Остапчук о разрушенном доме в Умани

Владимир Остапчук признался, что разрушенный россиянами дом видел из школы все годы учебы, а двор знает по сантиметрам.

В соседнем подъезде жил когда-то лучший друг детства Костя, рядом жили Макс, Ваня и Андрюха Рыжков. Здесь рядом в родной 5 школе на третьем этаже находится кабинет моей мамы, которая до сих пор работает учителем начальных классов. Вчера под завалами нашли ее бывшего ученика, которому только исполнилось 16, и его 10-летнюю сестренку,

– сообщил Владимир.

"Их квартира была на 9 этаже. И еще одну семью знакомых, в которой никто не выжил. Уже известно о пяти детках и еще около 20 взрослых... Вчера они попали не просто в жилой дом (там из "стратегического" рядом разве что гаражи) , они попали в нерв всей Умани".



Умань после ракетного удара / Фото с инстаграма Остапчука

Заметим, в настоящее время в Умани завершилась поисково-спасательная операция на месте разрушенного дома. Главное управление ГСЧС сообщило о 23 погибших, из которых 6 – дети.

Одну женщину считают пропавшей без вести: ее не нашли.