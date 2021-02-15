В понедельник, 15 февраля, умер Анатолий Бойко – легендарный оперный певец и один из лучших басов Украины. Ему было 75 лет.

Народный артист Украины Бойко был звездой Одесского театра оперы и балета. Там он начал свою карьеру еще в 1972 году.

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Пресс-служба театра выразила искренние соболезнования родным и близким оперного певца.

Это огромная потеря для музыкального мира и для всех нас. Творчество Анатолия Ивановича Бойко и светлая память о нем навсегда останутся в наших сердцах,

– говорится в сообщении.

В театре отметили, что Бойко "до последнего продолжал преданно служить искусству, радуя публику своим блестящим талантом".

Анатолий Бойко / Одесская опера Какие партии исполнял Бойко "За четыре десятилетия Анатолий Иванович исполнил все ведущие басовые партии, о которых только может мечтать певец", – рассказали в Одесской опере. В частности, он перевоплотился в таких героев: Феррандо ("Трубадур");

Сальери ("Моцарт и Сальери");

Отца ("Екатерина");

Бориса ("Борис Годунов") и другие.

Что известно об Анатолии Бойко