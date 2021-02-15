Был легендой: ушел из жизни украинский оперный певец Бойко
В понедельник, 15 февраля, умер Анатолий Бойко – легендарный оперный певец и один из лучших басов Украины. Ему было 75 лет.
Источник:Фейсбук Одесской оперы
Народный артист Украины Бойко был звездой Одесского театра оперы и балета. Там он начал свою карьеру еще в 1972 году.
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Пресс-служба театра выразила искренние соболезнования родным и близким оперного певца.
Это огромная потеря для музыкального мира и для всех нас. Творчество Анатолия Ивановича Бойко и светлая память о нем навсегда останутся в наших сердцах,
– говорится в сообщении.
В театре отметили, что Бойко "до последнего продолжал преданно служить искусству, радуя публику своим блестящим талантом".
Анатолий Бойко / Одесская опера
Какие партии исполнял Бойко
"За четыре десятилетия Анатолий Иванович исполнил все ведущие басовые партии, о которых только может мечтать певец", – рассказали в Одесской опере. В частности, он перевоплотился в таких героев:
- Феррандо ("Трубадур");
- Сальери ("Моцарт и Сальери");
- Отца ("Екатерина");
- Бориса ("Борис Годунов") и другие.
Что известно об Анатолии Бойко
- Родился в 1945 году на Харьковщине.
- Окончил Одесскую консерваторию.
- Покорил сцены Франции, Венгрии, Испании, Швейцарии, Португалии, Нидерландов, Германии, Сирии, Ливана, Ирака, Афганистана.
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