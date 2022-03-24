Украинский – крутой: Дурнев, жена Павлика, Тринчер и другие переходят на государственный язык

За время войны России с Украиной многие граждане поняли, кем является наш сосед на севере и востоке. Именно поэтому некоторые знаменитости категорически отказались говорить на языке оккупанта, который был для них родным всю жизнь.

Несмотря на то, что украинские звезды в основном хорошо владеют украинским языком, в повседневной жизни они говорили на русском. Так их часто воспитывали в детстве, и потому это продолжилось во взрослой жизни. Что важно, они никогда не испытывали притеснений по этому поводу в Украине, поэтому продолжали общаться на русском.

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Полномасштабное вторжение России перечеркнуло все прежние повадки, в некоторых это теперь касается и языка. Кто перешел на украинский – читайте дальше.

Алексей Дурнев

Украинский телеведущий родился и вырос в Мариуполе, но карьеру построил в Киеве. Что там, что там он говорил по-русски. Также его ютуб- и инстаграм-блоги тоже были русскоязычными. На днях мужчина заявил, что будет стараться полностью перейти на украинский.

Всех русскоязычных украинцев я призываю хотя бы попытаться перейти на украинский язык в быту. Ничего такого страшного в этом нет. Если вы будете читать украинские книги, смотреть кино, слушать украинскую музыку, оно понемногу пойдет. Ошибок будет меньше, вам будет все комфортнее. Украинская крутая. И вы с ней,

– писал Алексей.



Алексей Дурнев перешел на украинский язык / Фото из инстаграмма ведущего

Екатерина Павлик

Украинская блоггер и молодая жена певца Виктора Павлика родилась в Днепре. Свой блог в инстаграмме она вела на русском языке и повседневно на нем общалась дома, в то же время как муж Виктор – на украинском. Однажды Екатерина начала писать на украинском языке, за что его очень похвалили поклонники.

"Мы будем жить уже в другой стране. В еще более успешной, независимой, осознанной стране. Мы станем и уже осознали тотальную переоценку ценностей. Мы все это переживем. И такие глобальные изменения не пройдут бесследно. Все обязательно будет намного лучше, чем было", – писала молодая мамочка.



Виктор и Екатерина Павлики / Фото с инстаграмма блоггерки

Анна Тринчер

Инстаграм-блогерша, актриса и певица родилась и росла в Киеве среди русскоговорящего окружения, поэтому свой блог тоже вела по-русски. Сейчас девушка пытается полностью перейти на украинский язык и популяризирует его среди подписчиков, которых у нее почти 2 миллиона.

Татьяна Парфильева

Лучшая инстаграм-блогерша 2021 года в Украине Татьяна Парфильева родилась в Житомирской области, но большую часть своей жизни говорила и вела блог на русском. Сейчас она поняла, что нет наиболее удачного момента, чем перейти на украинский.

"В Украине это всегда было нормой на вопрос "Как дела?" ответить "Да все прекрасно, а ты как?" Это не значит, что я сразу забуду русские слова, или принципиально отказываюсь от их использования, поймите правильно. Мы все же продолжаем жить в свободной стране, где каждый имеет право делать свой выбор", – сказала девушка.



Татьяна Парфильева переходит на украинский язык / Фото с инстаграмма блоггерки

Дарья Квиткова

Украинская блоггерша Дария Цветкова известна публике благодаря проекту "Холостяк", где она завоевала сердце Никиты Добрынина. Девушка родилась в Киеве, где всегда разговаривала на русском языке. Сейчас девушка пытается как можно больше "вливать" в инстаграм-блог украинский язык.



Дарья Квиткова тоже переходит на русский / Фото с инстаграм-сторис блоггерки