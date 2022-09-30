"Ад продолжается": украинские артисты оплакивают жертв в Запорожье, Днепре и Николаеве

Почти каждый день Украина теряет своих людей из-за террористических действий Кремля. Трагедии произошли накануне и ночью в Николаеве, Днепре и Запорожье. Погибли более 30 человек и более сотни ранены, судьба многих до сих пор неизвестна, ведь они – под завалами.

29 сентября Россия обстреляла Днепр, в результате чего погибла целая семья – мать, бабушка и двое детей. Ночью на кафиры дополнительно нанесли ракетный удар "Искандерами" по Днепру, из-за чего погиб еще один человек и 5 ранены.

К слову С каждым ударом мы еще злее, – в ОП отреагировали на ночную атаку по Днепру

В Николаеве 29 сентября российская армия атаковала кассетными снарядами остановку общественного транспорта. К сожалению, 3 мирных украинца погибли, еще 12 – получили ранения. Ночью россияне попали в жилые дома 2 ракетами. Одна ракета попала в 9-этажку. Под завалами оказались люди, известно о 8 раненых.

Еще одно страшное известие застало украинцев 30 сентября – враг выпустил 16 ракет по Запорожью. Три из них попали в колонну авто гражданских людей, стоявших в очереди на выезд из города. По состоянию на 12:00 25 человек погибли, 62 ранены, среди них – женщины и дети. 5-летнему ребенку осколок попал в живот – врачи борются за его жизнь.

Реакция звезд в соцсетях

Трагические новости разлетелись в соцсетях, и на них уже реагируют тысячи пользователей. В том числе и артисты. Они делятся своими эмоциями и желают россиянам узнать в сто раз больше то, что испытывают из-за их действий украинцы. На новости отреагировали Катя Осадчая, Владимир Остапчук, Ольга Сумская, MamaRika и многие другие.

Надя Дорофеева: "Запорожье! Какая трагедия!! 25 погибших 50 раненых Я надеюсь, эти цифры не увеличатся. Почтим память этих невинных мирных людей... Об этом терроре должен слышать и знать весь мир!!!"

Рамина Эсхакзай: "Место обстрела гуманитарной колонны в Запорожье. В больнице Запорожья после российского обстрела гуманитарной колонны доставили 62 человека, их состояние устанавливают, сообщили в полиции области. В то же время Офис генпрокурора сообщает о 25 погибших и около 50 раненых".

Ольга Сумская: "1 октября 2022 года – день траура в Запорожье и Запорожской области. Сегодня, 30 сентября, утром рашисты расстреляли мирных граждан, ожидавших в гражданской гуманитарной колонне выезда из областного центра. Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, везли гуманитарную помощь.

Оккупанты наносили удар по беззащитным украинцам. Это очередной теракт страны-террориста. В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых. В связи с трагедией и с целью памяти погибших 1 октября 2022 года объявляется днем траура в Запорожской области, – председатель ЗОВА.

Глубокие соболезнования моим землякам!"



Екатерина Осадчая об обстрелах Запорожья / Фото из инстаграмм-сторис ведущей

Как украинские артисты реагируют на теракты / Фото с инстаграм-сторис