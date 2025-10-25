Свадьбы украинских звезд 90-х: как выглядели легенды украинской сцены

Свадьба любой знаменитости сегодня –это объект для обсуждений в соцсетях и повод оценить каждую деталь –от образов жениха и невесты до праздничного декора. Годами ранее это событие было более приватным и скромным.

Свадьбы украинских звезд 90-х имели свою особую атмосферу и шарм. Кружево, вышитые рубашки и атласные платья – 24 Канал предлагает посмотреть, как знаменитости выглядели на своих свадьбах.

Василий Зинкевич

Легендарный украинский исполнитель в 1980 году женился на Людмиле Витковской. На свадьбу Василий Зинкевич надел черный костюм с большой бабочкой, а его избранница – нежное платье с фатой. У супругов родилось двое сыновей. По слухам, жена покинула музыканта. Сам Зинкевич не комментирует личную жизнь.



Звезды 90-х на своих свадьбах / Фото с фейсбука

Назарий Яремчук

Первой женой певца стала Елена Шевченко, в браке с которой у него родились сыновья Дмитрий и Назарий. Через 15 лет супруги развелись.

В селе Тюдов Назарий Яремчук познакомился со второй женой Дарьей. Пара сыграла свадьбу в церкви Иоанна Крестителя в Косове в 1991 году. Молодожены были одеты в традиционные украинские наряды – Дарья в вышитой рубашке, юбке и кептаре, а Назарий в вышиванке и костюме.



Звезды 90-х на своих свадьбах / Фото с сайта Назария Яремчука

София Ротару

Во время учебы в Черновицком музыкальном училище София Ротару познакомилась с Анатолием Евдокименко. Уже в 1968 году пара поженилась – они сыграли свадьбу в родном селе певицы, Маршинцах.

Жених был одет в черный костюм с белой рубашкой и лавандовым галстуком, а невеста – белом платье с длинным рукавом и с бантом на поясе.



Звезды 90-х на своих свадьбах / Фото с фан-страницы Софии Ротару

Ирина Билык

У певицы было немало романов, однако у нее было немного официальных браков. В 1998 году артистка вышла замуж за Андрея Оверчука, украинского манекенщика. У супругов родился сын Глеб. Пара обвенчалась в церкви в стильных образах. Жених соединил черные брюки с белым жакетом, а певица надела белое атласное платье и ярко-красную шубу.



Звезды 90-х на своих свадьбах / Фото ТаблоID

