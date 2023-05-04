13-летняя украинка отказалась петь на конкурсе в Италии из-за россиян: видео мощной речи

13-летняя София Самолюк отправилась в Италию на международный песенный конкурс Sanremo Junior, где представлены певцы со всего мира. Однако отказалась от участия и вместо вокального номера произнесла речь из-за присутствия россиян.

Победительница Черноморских Игр 2021 года София Самолюк готовилась к выступлению на Sanremo Junior, но пожертвовала номером, чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине. Ведь на подобные песенные конкурсы до сих пор приглашают россиян. Девочка вышла на публику с речью о том, что отказывается делить сцену с представителями страны-агрессорки.

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Украинка София Самолюк отказалась от конкурса в Италии из-за россиян

Оказывается, что об участии россиян организаторы Sanremo Junior сообщили за несколько часов до самого конкурса, который состоялся 3 мая. Так что участнице из Украины не оставалось ничего другого, как напомнить итальянцам, что Россия уже больше года убивает ракетами ее ровесников.

Я не буду петь на одной сцене с российскими террористами, убивающими украинских детей. Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террористки не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину,

– произнесла София Самолюк со сцены.