13-летняя украинка отказалась петь на конкурсе в Италии из-за россиян: видео мощной речи
Источник:Наталья Медвеева
13-летняя София Самолюк отправилась в Италию на международный песенный конкурс Sanremo Junior, где представлены певцы со всего мира. Однако отказалась от участия и вместо вокального номера произнесла речь из-за присутствия россиян.
Победительница Черноморских Игр 2021 года София Самолюк готовилась к выступлению на Sanremo Junior, но пожертвовала номером, чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине. Ведь на подобные песенные конкурсы до сих пор приглашают россиян. Девочка вышла на публику с речью о том, что отказывается делить сцену с представителями страны-агрессорки.
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Украинка София Самолюк отказалась от конкурса в Италии из-за россиян
Оказывается, что об участии россиян организаторы Sanremo Junior сообщили за несколько часов до самого конкурса, который состоялся 3 мая. Так что участнице из Украины не оставалось ничего другого, как напомнить итальянцам, что Россия уже больше года убивает ракетами ее ровесников.
Я не буду петь на одной сцене с российскими террористами, убивающими украинских детей. Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террористки не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину,
– произнесла София Самолюк со сцены.
- Sanremo Junior – это международный вокальный конкурс сольных исполнителей в возрасте от 6 до 15 лет, который проходит в Италии под эгидой международной организации ЮНИСЕФ – Детского фонда ООН. Ее целью определена защита прав и интересов детей.
- София Самолюк – 13-летняя певица из Киева. В 2021 году она победила на фестивале Черноморские игры в категории "Вокалистки 11-13 лет". Он проходил в Скадовске Херсонской области. В то время как в 2022 году получила гран-при детского фестиваля United Kids в Болгарии – стала лучшей среди участников в возрасте от 13 до 14 лет.
- После Sanremo Junior София Самолюк представила свою англо-украинскую песню earth, в которой поет о свободном, синем небе без ракет и ПВО.