"Каждый будет гореть в аду": эмоциональная реакция звездного бомонда на удар россиян по Краматорску

Вечером 27 июня россияне нанесли удар по центру Краматорска – есть погибшие. Звездный бомонд шокирован трагедией и выражает соболезнования.

27 июня, вечером, оккупанты выпустили 2 ракеты по Донецкой области – одна попала в село Беленькое, вторая – в пиццерию в центре Краматорска. Пока известно о 10 погибших – среди них есть дети. Еще 61 человек пострадал от террористического удара. 24 Канал собрал, как украинские звезды отреагировали на трагедию

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Елена Зеленская

Первая леди напомнила, что год назад захватчики обстреляли торговый центр в Кременчуге. Теперь россияне снова атакуют мирное население.

В годовщину обстрела ТЦ в Кременчуге террористы из РФ снова атакуют украинских гражданских. Краматорск, ракетный удар по ресторану в центре города. Людное место, теплый вечер и врагу невыносимо видеть нормальную жизнь в Украине. К сожалению, есть очень много раненых. Больно. Зло должно быть наказано.



Звезды о ракетном ударе / Фото с инстаграм-сториз

Маша Ефросинина

Звезда показала кадры разрушенного заведения и продолжающуюся спасательную операцию.



Звезды о ракетном ударе / Фото с инстаграм-сториз

Джамала

Певица также показала и рассказала о последствиях обстрелов. "Центр Краматорска вчера. Россия – страна-террорист".



Звезды о ракетном ударе / Фото с инстаграм-сториз

Женя Галич

Певец и военный эмоционально высказался об ударе и вспомнил, как часто бывал в пиццерии. Она напоминала ему мирное время.

Россияне – каждый из вас будет гореть в аду. Краматорск, родной. Сколько раз я вкусно кушал в этом кафе. Сколько раз оно напоминало мне о нормальной жизни.



Звезды о ракетном ударе / Фото с инстаграм-сториз

Kalush Orchestra

Группа опубликовала ролик с последствиями трагедии. "Краматорск. Мы не забудем".

TVORCHI

Представители Украины на Евровидении-2023 обратились к поклонникам из разных стран на английском языке.

В 19:32 по местному времени в Украине Россия нанесла массированный ракетный удар по Краматорску. Они целили в территорию с кучей кафе, в которых было большое количество людей,

– сообщил группа.



Звезды о ракетном ударе / Фото с инстаграм-сториз

Тина Король

"Украина сейчас. Твари", – лаконично отреагировала звезда.



Звезды о ракетном ударе / Фото с инстаграм-сториз

Светлана Тарабарова

"Краматорск. Люди, дети, боль", – написала звезда и показала фото разрушений.



Звезды о ракетном ударе / Фото с инстаграм-сториз

Григорий и Кристина Решетники

Звездные супруги выразили соболезнования пострадавшим. "Краматорск. Искренние соболезнования. Светлая память. Моя душа с вами".



Звезды о ракетном ударе / Фото с инстаграм-сториз



Звезды о ракетном ударе / Фото с инстаграм-сториз

MamaRika

Краматорск! Соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Нет слов, слез, сил,

– написала певица.



Звезды о ракетном ударе / Фото с инстаграм-сториз

Злата Огневич, Юлия Санина, Саша Зарицкая, Даша Квиткова, Надя Дорофеева и многие другие знаменитости также не смогли промолчать в ответ на российский удар по гражданским. Они обращаются на английском к мировому сообществу, призывают остановить войну и рассказывают о последствиях обстрелов.

Другие реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз