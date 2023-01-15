Набежали ватные палочки, – Андрей Бедняков показал, что пишут россияне о теракте в Днепре

Российская ракета попала в дом в Днепре, убив несколько десятков человек. Но россияне по этому поводу радуются, о чем рассказал Андрей Бедняков.

14 января прошла очередная террористическая атака по Украине. Одна из ракет попала в жилой многоквартирный дом в Днепре. Андрей Бедняков уже реагировал на трагедию, а теперь показал, что по поводу теракта пишут россияне.

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Что пишут россияне о теракте в Днепре

Андрей Бедняков показал сообщения и комментарии от россиян, а также их аккаунты в социальных сетях. Там ведущий тоже оставил несколько "добрых" слов.

Одни россияне пишут о том, что кадры по трагедии в Днепре – фейк, другие радуются и спрашивают, сколько украинцев погибло. "Это война одного человека", – кричали они", – пишет Андрей Бедняков.

Ох набежали ватные палочки на мою страничку. Ох, много и "цветочков" знаменитых без единой фотографии, и реальных людей (с фотографиями, но без головы). Блокирую их, аж палец стерся,

– шутит шоумен.

Что россияне пишут о трагедии в Днепре / Фото с инстаграм-сториз

Добавим, Владимир Зеленский 15 января показывал кадры спасательной операции, продолжающейся в Днепре. По состоянию на 16:00 президент сообщил: "Спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмировано 73 человека, из них 13 детей". Продолжаются поиски еще 43 человек.

Заметим, россияне не в первый раз атакуют страницу Андрея Беднякова в социальных сетях. Ведущий показывал, как те до сих пор не смогли успокоиться, что он покинул страну-террористку.