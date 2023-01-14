Родненький массив: жена Павлика, Ефросинина, Монатик и весь шоу-биз реагирует на удар по Днепру
Во время первой массированной ракетной атаки в 2023 году Россия попала в многоэтажку в Днепре. Нет целого подъезда, под завалами люди. Звезды с болью и ненавистью комментируют трагедию, а кто-то даже узнает свою улицу.
После удара по жилому дому в Днепре известно уже о 39 раненых, среди которых дети. Из-под завалов уже спасли 20 человек, но поисково-спасательные работы будут длиться всю ночь.
Важно Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре: под завалами люди – жуткие кадры
Реакция звезд на удар по многоэтажке в Днепре
Катя Осадчая, Монатик, Джамала напоминают миру о стране-террористе России, жена Павлика шокирована, потому что ее дом на этой же улице, а Маша Ефросинина и Анатолий Анатолич возмущаются из-за россиянки на "Мисс Вселенная", которая как ни в чем не бывало дефилирует в Новом Орлеане. 24 Канал собрал реакции шоу-биза.
Маша Ефросинина
Звезда напомнила, что в момент, когда Россия выпускала по Украине десятки ракет, на "Мисс Вселенной" в США принимали ее участницу Анну Линникову, а та напаривала команде о благотворительности.
Представительница страны-террориста страх переживает об окружающей среде и животных. Вот интересно, поставит ли жюри конкурса вопрос о десятках жертв, похороненных живьем сегодня под завалами дома в Днепре, что вызвала ее страна,
– риторически спросила Маша Ефросинина.
Анатолий Анатолич
Шоумен тоже вспомнил о конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2022" и отметил кроваво-красное платье россиянки. Он, как и Ефросинина, обратил внимание, что Линникова якобы волонтерит в приюте для животных, но не обмолвилась даже о "мире во всем мире", как принято на конкурсах красоты.
Сегодня россиянка вышла в красно-кровавом платье в финале конкурса "Мисс Вселенная", который сейчас проходит в Новом Орлеане в США. В это же время россияне попали в жилой дом в Днепре. Выходной день. Люди были дома. Многоэтажка… Этот цинизм невозможно превзойти. Сколько крови украинцев пролито россиянами на это платье,
– подчеркнул Анатолий Анатолич.
Катя Осадчая
Телеведущая искренне сочувствует всем, кто в Днепре потерял близких, и желает здоровья всем выжившим. Однако напоминает, что Россия убивает нас как нацию, а мир не должен к этому привыкать.
Днепр сейчас! В результате очередной атаки России ракета попала в жилой дом. Представьте такое в любом городе Европы, когда в субботу семья собралась вместе, дети играют в гостиной, раздается сирена и семья идет в подвал, не являющийся защитой от прямого попадания, и вот ракетная атака, и все оказываются под завалами, просто представьте свою семью в этом доме,
– эмоционально подписала Катя Осадчая.
Монатик
Артист напомнил, что каждый день все города Украины подвергаются агрессивным, бесчеловечным атакам со стороны страны-террориста России, а 14 января трагедия произошла в Днепре.
Днепр, 14 января 2023 года. Российская ракета уничтожила целый подъезд девятиэтажного жилого дома. Под обломками разрушенного дома все еще есть люди, эвакуация будет длиться всю ночь. Раненых уже более 25, среди них 6 детей,
– написал Монатик.
Катя Репяхова
Жена Виктора Павлика сообщила, что многоэтажка, по которой Россия ударила в Днепре, расположена в том же жилом квартале, что и родительский дом, на той же улице.
Днепр. Мой родненький жилой массив, на котором прошло мое детство и юность. Ужасные крики людей слышны из-под завалов. Всю ночь будут разбирать завалы. Никогда не простим,
– прокомментировала Катя Репяхова.
Святослав Вакарчук
Днепр. Жилой дом, разбитый сегодня российской ракетой. В настоящее время есть данные о раненых и среди них дети. Не хватит слов, чтобы описать гнев, который мы испытываем сейчас,
– высказался Вакарчук о состоянии всех украинцев.
Джамала
Сегодня 14 января. Россия снова жестоко атакует мою страну. Россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре. Остальные города тоже страдают. А также критическая инфраструктура. К сожалению, есть пострадавшие. Мир должен нас услышать. Почувствовать нашу боль и помочь,
– попросила Джамала.
Наталья Могилевская
Певица сообщила, что вернулась в Киев из Днепра, куда ездила с гастролями, поэтому ей хочется поддержать местных, "обнять каждого, поделиться верой и праведным гневом". "Мы победим! Мы уничтожим всех, кто виноват в этом преступлении", – подчеркнула Наталья Могилевская.
Андрей Бедняков
"14 января. 2023 год. Днепр. Украина. Сделано Россией. Вы до сих пор считаете, что им нужен мир?" – подписал Бедняков видео разрушенной многоэтажки.