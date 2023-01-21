После теракта в Днепре: основатель модного дома Valentino осудил россиян – фото разбитой кухни

Соучредитель элитного модного дома Valentino Джанкарло Джиаметти осудил россиян из-за теракта в Днепре. Он опубликовал фотографию разбитой кухни и еще раз подчеркнул, что в войне виновата Россия.

14 января во время массированной ракетной атаки российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Тогда погибли 45 человек, среди которых 6 детей. Украинские звезды на весь мир еще раз говорили об еще одном террористическом акте со стороны России. На эту катастрофу отреагировали и мировые знаменитости.

К теме Мы – живые голоса из-под руин, – Елена Зеленская о ракетном ударе по жилому дому в Днепре

Реакция Джанкарло Джиаметти на теракт в Днепре

Соучредитель Valentino опубликовал фото желтой разбитой кухни, которая была в доме в Днепре. В подписи к фотографии он осудил россиян за войну, которую они начали. Джиаметти оставил хэштег, где отметил количество жертв и написал, что этот теракт является стыдом для России.

Стыд из-за войны и стыд всем, кто ее начал,

– написал модельер под фотографией.

Напомним, поисково-спасательная операция после теракта в Днепре длилась три дня. Лишь в 13 часов 17 января спасатели закончили разбирать завалы. В Днепропетровской ОВА сообщили, что 45 человек погибли, из них – 6 детей. Разбирать завалы помогали сотни днепрян. Все, что известно о трагедии в Днепре, узнайте по ссылке.