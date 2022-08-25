Праздник с привкусом горечи: что говорят артисты о трагедии в Чаплино

Несмотря на знаковый день 24 августа, когда все украинцы праздновали День Независимости, вечером произошла большая трагедия – в Днепропетровской области, в поселке Чаплино, россияне попали тяжелым вооружением. Погибли 25 человек и 31 ранен.

Как сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам, в результате удара россиян по железнодорожной станции Чаплино загорелись 4 пассажирских вагона. Сначала сообщалось о 15 погибших и 50 раненых, но после завершения всех поисково-спасательных работ цифра погибших выросла до 25. 5 из этих людей сгорели заживо в автомобиле рядом.

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Реакция артистов

Трагедия не обошла инстаграм-ленты знаменитостей, которые на протяжении дня публиковали мотивирующие сообщения и слова обращений к украинцам. С вечера и до утра 25 августа они рассказывали своим украинским и иностранным подписчикам, что снова натворила россия.

Реперка Alyona Alyona посвятила трагедии отдельное сообщение, где пожелала украинцам держаться, потому что мы сильны, несокрушимы и непобедимы.

В своих инстаграм-сторисах сожаления и боли также опубликовали Джамала, группа Go_A, Леся Никитюк, Андрей Бедняков и другие.



Ксения Мишина об ударе по Чаплиному / Скриншот с инстаграмм-сторис



Чаплино – как реагирует Владимир Остапчук / Фото с инстаграм-сторис



Группа KAZKA отреагировала на трагедию в Чаплино / Фото с инстаграм-сторис



Леся Никитюк соболезнует всем родным погибших в Чаплино / Фото с инстаграм-сторис



Джамала рассказала иностранцам о Чаплине / Фото с инстаграмм-сторис



Go_A об обстреле Чаплиного / Фото с инстаграмм-сторис



Кристина Решетник больно реагирует на Чаплино / Фото с инстаграм-сторис



Группа The Hardkiss поделилась трагедией о Чаплине / Фото с инстаграм-сторис



Андрей Бедняков рассказал детали обстрела / Фото из инстаграм-сторис