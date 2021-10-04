Участница "Холостяка-10" стала финалисткой конкурса "Мисс Украина Вселенная"

Участница 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анна Неплях стала финалисткой конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная". Она будет представлять родной город – Днепр.

Девушка призналась, что она давно мечтала принять участие в этом конкурсе, однако раньше была не готова. Анна будет сражаться за корону 15 октября.

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Анна Неплях – финалистка "Мисс Украина Вселенная"

Неплях подчеркнула, что сейчас она готова выйти из тени и показать себя. Она уверяет, что сейчас стала именно той девушкой, которой всегда мечтала быть.

"Ваша поддержка – это топливо, которое помогает мне двигаться дальше. Вы нереально мотивируете меня, вдохновляете. Каждое мое достижение – отчасти благодаря тому, что вы со мной, мы в меня верите и любите, а это та энергия, которая точно сможет свернуть горы. Давайте сделаем это вместе!", – обратилась Анна к поклонникам.



Анна Неплях – финалистка "Мисс Украина Вселенная" / Фото из инстаграма Анны Неплях



Анна Неплях – финалистка "Мисс Украина Вселенная" / Фото из инстаграма Анны Неплях

Текст публикации Анны Неплях:

Это случилось!

Я стала финалисткой конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная". Мало кто знает, но я так давно этого хотела. Но были миллион обстоятельств (в моей голове, конечно) из-за которых я себя сдерживала и сейчас точно знаю, что готова выйти из тени и показать себя.

Многие из вас давно следят за мной и перемены во мне за последний год – колоссальные. Я благодарна вам, что замечаете это и засыпаете меня комплиментами. Эту трансформацию можно описать как превращение из уточки в лебедя. И это не о внешнем, а о внутреннем состоянии.

Я с уверенностью могу сказать, что сейчас я именно та девушка, которой всегда мечтала быть. И я благодарю организаторов конкурса "Мисс Украина Вселенная" за то, что дали возможность быть среди финалисток и представлять родной город – Днепр.