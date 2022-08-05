У певицы Алины Островской в Донецке скончалась бабушка: что предательница говорит о войне

Певица Алина Островская родом из Донецка, но долгое время живет в москве, где вышла замуж за россиянина и родила от него сына. Артистка не называла моссию агрессором, не призывала ее прекратить войну. После 8 лет войны на Донбассе и 5 месяцев полномасштабной войны россии против Украины Алина наконец-то "слышит взрывы". В оккупированном Донецке скончалась бабушка исполнительницы.

Алина Островская была участницей украинской группы Real O. Интересно, что вместе с ней выступала Регина Тодоренко, которая также оказалась предательницей. Обе артистки продолжают жить и работать в россии, будто никакой войны нет. Теперь Алина потеряла бабушку, проживавшую на оккупированной территории, но даже после этого не осудила россию и не призвала страну-агрессорку остановить войну.

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У предательницы Алины Островской умерла бабушка

Певица сообщила, что умерла ее бабушка, родившаяся во время Второй мировой войны. Но, по словам Алины, никаких ужасных и плохих историй не рассказывала, только "хорошие": "Как прятались в конюшне, и как там было весело, как готовили суп из картофельных шкурок и как это было вкусно! Ушла тоже в страшное время, но я уверена, вспоминала бы только то, что у нее родился правнук и какие красивые в этом году были ее цветы в саду. Она была очень компанейской, всегда собирала всех в своем доме".

Интересно, а что бы рассказывала Алина, если бы с маленьким сыном несколько месяцев жила в бомбоубежище, как украинские женщины в укрытиях "Азовстали"?

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Островская не рассказала, от чего умерла бабушка. В сторис она описала разговор с мамой, которая также проживает в Донецке. Но об агрессии россии опять ни слова. Не до конца понятно, о каких взрывах идет речь. Островская сказала, что именно россия уже более 8 лет держит людей на Донбассе в оккупации, обстреливает мирные города, более 5 месяцев ведет полномасштабную войну против Украины, в которой гибнут тысячи мирных жителей.

Разговариваю с мамой по телефону и слышу взрывы. Слышу, как ее сбивает с ног. Мы говорим, пытаясь игнорировать этот ужас. Как многое мы можем выдержать? Господи, храни каждого, кто сейчас в этом аду на Земле. Сил семьям, сегодня потерявшим родных. Донецк. Пусть как можно меньше людей испытывают эти эмоции. Сердце, будь добрее и больше! Вера, будь непоколебимой! Любовь, будь сильнее любых чувств!

– написала в инстаграм-сторис Островска.



Алина Островская о смерти бабушки / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Долгое время Алина вообще не говорила в соцсетях о войне, теперь активно не ведет страницу в инстаграмме. Однако в шапке профиля в контактах менеджеров указаны русские телефонные номера. Артистка продолжает жить и работать в россии, спонсировать армию страны-агрессорки, которая убивает ее родных на Донбассе.



Шапка профиля Алины Островской / Скриншот из инстаграмма