"У наймах, сестри, й умрете": Хливнюк продекламировал стихотворение Шевченко в его годовщину
Источник:инстаграмм Андрея Хливнюка
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк опубликовал очередное бодрящее видео. В годовщину рождения Тараса Шевченко он продекламировал отрывок стихотворения.
9 марта в Украине не только 14-й день обороны Украины от России, но и годовщина со дня рождения поэта Тараса Шевченко. По этому случаю лидер "Бумбокса" Андрей Хливнюк продекламировал его стихотворение.
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Андрей Хливнюк процитировал Шевченко
Находясь в терробороне Киева, музыкант записал новое бодрящее видео. Он поздравил Кобзаря с днем рождения и продекламировал отрывок стихотворения "Якби ви знали, паничі".
"Не називаю її раєм,
Тії хатиночки у гаї
Над чистим ставом край села.
Мене там мати повила
І, повиваючи, співала,
Свою нудьгу переливала
В свою дитину... В тім гаю,
У тій хатині, у раю,
Я бачив пекло... Там неволя,
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають.
Там матір добрую мою,
Ще молодую — у могилу
Нужда та праця положила.
Там батько, плачучи з дітьми
(А ми малі були і голі),
Не витерпів лихої долі,
Умер на панщині!.. А ми
Розлізлися межи людьми,
Мов мишенята. Я до школи —
Носити воду школярам.
Брати на панщину ходили,
Поки лоби їм поголили!
А сестри! сестри! Горе вам,
Мої голубки молодії!
Для кого в світі живете?
Ви в наймах виросли чужії,
У наймах коси побіліють,
У наймах, сестри, й умрете!"
Андрей Хливнюк декламирует Шевченко:
Кстати – Хливнюк, вступивший в терроборону, спел для украинцев посреди Киева
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