"У наймах, сестри, й умрете": Хливнюк продекламировал стихотворение Шевченко в его годовщину

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк опубликовал очередное бодрящее видео. В годовщину рождения Тараса Шевченко он продекламировал отрывок стихотворения.

9 марта в Украине не только 14-й день обороны Украины от России, но и годовщина со дня рождения поэта Тараса Шевченко. По этому случаю лидер "Бумбокса" Андрей Хливнюк продекламировал его стихотворение.

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Андрей Хливнюк процитировал Шевченко

Находясь в терробороне Киева, музыкант записал новое бодрящее видео. Он поздравил Кобзаря с днем ​​рождения и продекламировал отрывок стихотворения "Якби ви знали, паничі".

"Не називаю її раєм,

Тії хатиночки у гаї

Над чистим ставом край села.

Мене там мати повила

І, повиваючи, співала,

Свою нудьгу переливала

В свою дитину... В тім гаю,

У тій хатині, у раю,

Я бачив пекло... Там неволя,

Робота тяжкая, ніколи

І помолитись не дають.

Там матір добрую мою,

Ще молодую — у могилу

Нужда та праця положила.

Там батько, плачучи з дітьми

(А ми малі були і голі),

Не витерпів лихої долі,

Умер на панщині!.. А ми

Розлізлися межи людьми,

Мов мишенята. Я до школи —

Носити воду школярам.

Брати на панщину ходили,

Поки лоби їм поголили!

А сестри! сестри! Горе вам,

Мої голубки молодії!

Для кого в світі живете?

Ви в наймах виросли чужії,

У наймах коси побіліють,

У наймах, сестри, й умрете!"

Андрей Хливнюк декламирует Шевченко:

Кстати – Хливнюк, вступивший в терроборону, спел для украинцев посреди Киева

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