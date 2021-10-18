У меня был такой план, — Ирина Билык призналась, что хотела стать мамой дочери

Украинская певица Ирина Билык воспитывает двух сыновей. Она рассказала, что раньше хотела стать мамой и доченьки. Однако теперь решила остановиться и посвятить время карьере.

Известная артистка Ирина Билык стала мамой во второй раз с помощью услуг суррогатной матери. Так родился ее сын Табриз. Ведущая Катя Осадчая поинтересовалась у звезды, хотела ли она стать мамой в третий раз.

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Планирует ли Ирина Билык стать мамой

Исполнительница призналась, что действительно планировала родить дочь.

У меня был такой план. В прошлом году я об этом договаривалась, думала, вела переговоры ... казалось, что я хочу,

– рассказала Ирина.

Однако когда у нее начались гастроли, Билык поняла, что не будет иметь времени уделять достаточное внимание и карьере, и детям.

"Я подумала, что это несправедливо, что третий ребенок будет просто заложником того, что я много работаю. Я решила, что на этом я останавливаюсь и все свои последние годы буду посвящать только своим зрителям", — пояснила певица.

Может ли Билык стать бабушкой

Ирина Билый также призналась, что, вероятно, в ближайшее время не будет внуков. Потому что ее старший сын Глеб-чайлдфри (сознательно отказывается от детей по определенным причинам).

"Вместе со своей девушкой они пока не мечтают о детях. Говорят, что, возможно, из Африки привезут себе ребенка, потому что там очень много детей без родителей, они голодают, им плохо... Я сказала, что это ваша жизнь, мне никогда с внуками сидеть. Берите хоть из Африки, хоть из откуда угодно – я буду любить любого ребенка", – высказалась певица.

Сын Ирины Билык с девушкой / Фото из его инстаграма

Напомним, Глеб родился в 1999 году в отношениях Ирины Билык с моделью Андреем Оверчуком. Парень не любит публичности, а потому очень редко появляется в инстаграме звездной мамы.

С любимой Алисой Глеб Оверчук встречается примерно 3 года. Еще в начале отношений парень сделал предложение любимой, но сделал это довольно неординарно.