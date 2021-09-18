У Андрея Данилко умерла мама: артист скрывал потерю

Украинский артист Андрей Данилко, которого знают как Верку Сердючку, около года назад пережил горе в семье. У него умерла мама.

Андрей Данилко потерял маму

Неожиданно для всех стало известно о том, что у украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, умерла мама. Знаменитость не сообщал о горе в семье.

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О потере матери стало известно журналистам, которые приехали в родное село Андрея Данилко. Соседи его матери рассказали, что Светлана Ивановна умерла на 83 году жизни. Это произошло около года назад.



Мама Андрея Данилко / Скриншот из видео

Жители села хорошо отзываются о маме Андрея Данилко. Также они рассказали, что певец иногда приезжал к маме и помогал ей. Очевидно, что потерю артист решил скрыть от публики, но рассказал об этом самым близким.

Я знала об этом. Мне Андрей написал: "умерла мама..."

– поделилась бэк-вокалистка шоумена.

Также о смерти матери Данилко было известно музыканту EL.Кравчук. По его словам, артист был на похоронах и "сделал все, как любящий сын". Певец рассказал, что звездный сын был в замечательных отношениях с мамой.



Андрей Данилко с мамой / Скриншот из видео

Интересно, что Светлана Волкова, мать Андрея Данилко, происходила из дворянского рода Хоментовских. Семья Хоментовских дружила с известным украинским художником Ильей Репиным.

Отметим, так же неожиданно стало известно, что умерла мама украинской ведущей Аллы Мазур. Звезда потеряла мать примерно 2 месяца назад, но не решалась рассказать об этом в сети. Она была очень близка с мамой.

"Мне до сих пор трудно об этом говорить. Я не писала ничего в соцсетях, не говорила об этом публично. Возможно потому, что до сих пор не могу впустить мысль, что ее больше нет. Мне все время кажется, что где-то поехала в санаторий, скоро вернется. Я чувствую ее присутствие, я с ней разговариваю, советуюсь, стараюсь, чтобы в нашей семье все было хорошо, потому что она всегда переживала за всех нас", – рассказывала Алла Мазур.