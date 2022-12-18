"Это что, Украина снова победит?": как шоубиз реагирует на триумф TVORCHI
17 декабря Украина выбрала своего представителя на Евровидение-2023 в Ливерпуль, Великобританию, – ими стала группа TVORCHI. Что говорят об их успехе коллеги по украинскому шоубизнесу – читайте ниже.
На победу коллектива TVORCHI не слишком надеялись, поскольку букмекерские прогнозы отдавали первенство Jerry Heil. Впрочем, девушка заняла третье место, второе место заняла KRUTЬ, а вот первое заняли TVORCHI. Судьи отдали им 9 баллов, а зрители – 10.
Важно TVORCHI победили в Нацотборе на Евровидение-2023
Музыканты сами не ожидали такого грандиозного фидбека от украинцев, поэтому не могли подобрать слова после победы в отборе. Они лишь лаконично отметили, что у всех граждан страны стальные сердца, и мы обязательно победим.
Что говорят о первой победе коллектива на данном этапе конкурса – узнайте у нас.
Реакция звезд на победу TVORCHI
Многие артисты перед отбором публиковали собственные оценки финалистам и голосовали за фаворитов. Некоторые из их прогнозов сбылись и они уже поздравили в соцсетях своих коллег. Среди них есть Надя Дорофеева, Злата Огневич, Алан Бадоев, ведущие Владимир Остапчук и Екатерина Осадча и другие. Ведущая Злата даже намекнула, что с таким звездным составом коллектива TVORCHI Украина снова победит на конкурсе.
Украинские артисты реагируют на победу TVORCHI / Фото с инстаграм-сторис
Собственными наблюдениями также поделились судьи конкурса Джамала, Юлия Санина и Тарас Тополя. Они опубликовали общие фото с победителями и поблагодарили за выбор украинцев.
Интересно TVORCHI отреагировали на победу в Национальном отборе на Евровидение
Джамала
"Теперь можно об этом говорить! Отбор проходил на станции метро "Майдан Незалежности". Я же говорила: "Проезжает… И проезжает". Было и холодно, и проезжало постоянно метро. Команда Нацотбора сделала сверхвозможное. Мы должны гордиться, что такой сложный время все прошло на самом высоком уровне. Поздравляю всех участников и спасибо за вашу музыку! Конечно, отдельные слова поздравлений для TVORCHI. У вас есть все для того, чтобы достойно представить Украину на Евровидении".
Джамала и TVORCHI / Фото из инстаграмма артистки
Тарас Тополя
"Киев. Вечер – двести девяносто седьмой. Настроение – TVORCHI. Месяц – выбрали! Ну, что комментируйте. Слава ВСУ! Слава Украине!"
Тарас Тополя с коллегами и "Творческими" / Фото из инстаграмма исполнителя
Юлия Санина
"Представители от Украины на Евровидение группа TVORCHI. Мои поздравления! Ваши впечатления?"
Юлия Санина и TVORCHI / Фото с инстаграмма певицы