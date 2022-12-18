"Это что, Украина снова победит?": как шоубиз реагирует на триумф TVORCHI

17 декабря Украина выбрала своего представителя на Евровидение-2023 в Ливерпуль, Великобританию, – ими стала группа TVORCHI. Что говорят об их успехе коллеги по украинскому шоубизнесу – читайте ниже.

На победу коллектива TVORCHI не слишком надеялись, поскольку букмекерские прогнозы отдавали первенство Jerry Heil. Впрочем, девушка заняла третье место, второе место заняла KRUTЬ, а вот первое заняли TVORCHI. Судьи отдали им 9 баллов, а зрители – 10.

Важно TVORCHI победили в Нацотборе на Евровидение-2023

Музыканты сами не ожидали такого грандиозного фидбека от украинцев, поэтому не могли подобрать слова после победы в отборе. Они лишь лаконично отметили, что у всех граждан страны стальные сердца, и мы обязательно победим.

Что говорят о первой победе коллектива на данном этапе конкурса – узнайте у нас.

Реакция звезд на победу TVORCHI

Многие артисты перед отбором публиковали собственные оценки финалистам и голосовали за фаворитов. Некоторые из их прогнозов сбылись и они уже поздравили в соцсетях своих коллег. Среди них есть Надя Дорофеева, Злата Огневич, Алан Бадоев, ведущие Владимир Остапчук и Екатерина Осадча и другие. Ведущая Злата даже намекнула, что с таким звездным составом коллектива TVORCHI Украина снова победит на конкурсе.

Украинские артисты реагируют на победу TVORCHI / Фото с инстаграм-сторис

Собственными наблюдениями также поделились судьи конкурса Джамала, Юлия Санина и Тарас Тополя. Они опубликовали общие фото с победителями и поблагодарили за выбор украинцев.

Интересно TVORCHI отреагировали на победу в Национальном отборе на Евровидение

Джамала

"Теперь можно об этом говорить! Отбор проходил на станции метро "Майдан Незалежности". Я же говорила: "Проезжает… И проезжает". Было и холодно, и проезжало постоянно метро. Команда Нацотбора сделала сверхвозможное. Мы должны гордиться, что такой сложный время все прошло на самом высоком уровне. Поздравляю всех участников и спасибо за вашу музыку! Конечно, отдельные слова поздравлений для TVORCHI. У вас есть все для того, чтобы достойно представить Украину на Евровидении".



Джамала и TVORCHI / Фото из инстаграмма артистки

Тарас Тополя

"Киев. Вечер – двести девяносто седьмой. Настроение – TVORCHI. Месяц – выбрали! Ну, что комментируйте. Слава ВСУ! Слава Украине!"



Тарас Тополя с коллегами и "Творческими" / Фото из инстаграмма исполнителя

Юлия Санина

"Представители от Украины на Евровидение группа TVORCHI. Мои поздравления! Ваши впечатления?"



Юлия Санина и TVORCHI / Фото с инстаграмма певицы