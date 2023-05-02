TVORCHI отправились на Евровидение в Ливерпуль: видео с сюрпризом от Укрзализныци

В понедельник, 1 мая, группа TVORCHI вместе с командой отправилась сначала в Варшаву, а оттуда в Ливерпуль, чтобы представить Украину на Евровидении 2023. На киевском вокзале их ждал сюрприз от Укрзализныци.

TVORCHI отправились на Евровидение-2023 в Ливерпуль

В Великобританию TVORCHI и команда Суспильного отправилась с железнодорожного вокзала в Киеве. По этому случаю направление "Киев – Варшава" на 1 пути заменили на "TVORCHI – Евровидение", а во время отправления поезда включили их конкурсную песню Heart of Steel.

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Желаем ребятам успеха и победы, и уже готовы безопасно доставить хрустальный микрофон в столицу, как и в прошлом году. Автограф-сессия для пассажиров поезда – как спонтанный бонус от Джеффри и Андрея,

– поделились в Укрзализныце.

TVORCHI на киевском вокзале / Фото из фейсбука Укрзализныци

TVORCHI на киевском вокзале / Фото из фейсбука Укрзализныци

"Приветствуем вас на рейсе Укрзализныци "Киев – Варшава". Мы ваши попутчики в Польшу, откуда отправимся в Ливерпуль", – объявили Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни в поезде и с радостью фотографировались с фанами, раздавали автографы. Он был по-настоящему звездным, ведь вместе с ребятами ехали Александра Зарицкая из группы KAZKA и Alekseev, а костюмы им на платформу принес сам дизайнер Иван Фролов.

Наше огромное путешествие в Ливерпуль началось! И две недели самой безумной подготовки к Евровидению. Спасибо Укрзализныци, вы любовь,

– прокомментировали TVORCHI в инстаграме.

Кстати, перед поездкой в Ливерпуль TVORCHI успели встретиться с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко. Судя по фейсбуку-сообщению, на встрече был продюсер группы Петр Заставный.

"Пожелал ребятам успехов на Евровидении в Ливерпуле. Вчера вечером TVORCHI уже отправились в путешествие, чтобы представить нашу страну на конкурсе. Уже на днях стартует серия мероприятий в Ливерпуле, посвященных Евровидению 2023 под украинским и британским флагами", – подписал Ткаченко фото из своего кабинета.

TVORCHI с Александром Ткаченко / Фото из фейсбука министра