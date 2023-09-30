Спустя 27 лет после стрельбы: в США арестовали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура
Источник:ABC News
Дуэйну Дэвису предъявили обвинения в убийстве Тупака Шакура, культового рэпера. Его арестовали в Лас-Вегасе спустя 27 лет после совершения преступления.
Полиция США арестовала подозреваемого в убийстве Тупака Шакура. Это 60-летний Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис.
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В США арестовали подозреваемого в убийстве Тупака
Дуэйн Дэвис до ареста проходил по делу как свидетель. В мемуарах и интервью он уже признавался, что находился в автомобиле, из которого стреляли в рэпера. Муж заявлял, что в Тупака стрелял его племянник Орландо Андерсон, находившийся на переднем сиденье. Он вроде бы был главным соперником рэпера.
По делу было четверо подозреваемых, и трое из них уже умерли – среди них и Орландо Андерсон. Он отрицал свою причастность к убийству.
Большая вероятность того, что он (Дуэйн Дэвис, – 24 Канал) виновен в убийстве Шакура и будет признан виновным в убийстве с применением смертоносного оружия,
– сказал прокурор Марк ДиДжакомо.
Полиция считает, что Дуэйн отдал приказ стрелять.
Что известно о смерти Тупака Шакура
Вечером 7 сентября 1996 года Тупак Шакур и Мэрион Найт (Шуг), основатель Death Row Records, ехали в авто и остановились на красном свете. В него выстрелили из проезжавшей мимо другой машины. Через неделю 25-летний Тупак скончался в больнице.
Загадочное убийство оставалось нераскрытым 27 лет.
"Нашей целью всегда было заставить соответствовать тех, кто был причастен к жестокому убийству Тупака. Каждая потерянная жизнь важна и остается приоритетом для полиции", – сказал офицер полиции Лас-Вегаса.
- Тупак Шакур (2Pac) – культовый рэпер, внесший немалый вклад в развитие хип-хопа. Он известен хитами California Love, All Eyez on Me, Changes и I Ain't Mad at Cha.
- Тупак писал о неравенстве, насилии, бедности, жизни в гетто и проблемах общества. Последние годы жизни участвовал в соперничестве между рэперами Восточного и Западного побережья.
- Тумак Шакур продал миллионы альбомов и учредил свой лейбл. Его песня Dear Mama из альбома Me Against the World занесена в фонд культурного достояния библиотекой Конгресса США.