На перемогу колективу TVORCHI не надто сподівались, оскільки букмекерські прогнози віддавали першість Jerry Heil. Втім, дівчина зайняла третє місце, друге місце посіла KRUTЬ, а от перше зайняли TVORCHI. Судді віддали їм 9 балів, а глядачі – 10.

Важливо TVORCHI перемогли у Нацвідборі на Євробачення-2023

Музиканти самі не очікували на такий грандіозний фідбек від українців, тому не могли дібрати слів після перемоги у відборі. Вони лише лаконічно зазначили, що в усіх громадян країни – сталеві серця, і ми обов'язково переможемо.

Що кажуть про першу перемогу колективу на даному етапі конкурсу – дізнавайтесь у нас.