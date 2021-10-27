"Трактующие вечное молчание" с Александром Прохоровым: спектакль, покоривший Гвоздеву и Lida Lee

В столице состоялась премьера спектакля "Трактующие вечное молчание", на котором собрался аншлаг с немалым количеством украинских звезд. Авторами стали Наталья Лагун и Анастасия Байдерина, а главным героем – танцор и хореограф, серебряный призер "Танцев со звездами" Александр Прохоров.

Арт-проект компании ID_Art production вызвал немалый интерес среди публики. Особенностью спектакля было то, что между зрительным залом и сценой не было границы, потому что проекционные декорации и спецэффекты соединяли сцену и зрительный зал в единое пространство.

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Спектакль начался с "падения" главного героя из-под купола сцены, что ознаменовало его погружение в бездну внутреннего мира, где он встретился с собственными мыслями, страхами, сомнениями и чувствами. На протяжении всего спектакля он не выходил из образа, а на его лице менялись самые разные эмоции: от отчаяния до влюбленности.



Александр Прохоров / Фото Master Management 360

Танцор за спектакль не произнес ни слова, а выражал все с помощью движений, пластики, танца, необычных поддержек и актерского мастерства.

Период подготовки был нелегкий. Но все сложности оказались ничем по сравнению с тем, какой фидбек от зрителей получил я после спектакля. Мне было приятно работать с командой ID_Art production: Натальей Лагун, Анастасией Байдериной и балетом. Экспериментальное представление впервые в моей жизни. Я планирую развивать себя в актерском направлении и в дальнейшем. Это очень интересно покопаться в себе,

– поделился Александр Прохоров.

Танцор добавил, что перед спектаклем у него и его коллег были занятия по актерскому мастерству, а режиссеры проводили с ними тренинги, которые помогали показать, как все выразить через движения и пластику.



Александр Прохоров / Фото Master Management 360

Реакция режиссеров и гостей мероприятия

"Я очень довольна, очень счастлива, потому что за такой короткий промежуток времени создать такое большое произведение − это бесценно. Спектакль "Трактующие вечное молчание" – это великая история нового пути. Мы хотим гастролировать с этой постановкой, идти вперед и не останавливаться на достигнутом это 100%, создавать новые работы с артистами", − прокомментировала свою работу режиссер и хореограф-постановщик спектакля Наталья Лагун.



Режиссер спектакля "Трактующие вечное молчание" / Фото Master Management 360

"Мы решили принести свой смысл в мир искусства, транслировать свою идеологию, возможно найти единомышленников среди зрителей, чтобы они увидели себя в отражении наших постановок и нашего видения того, что происходит сейчас в мире. Тема самоидентификации и поиска себя, на мой взгляд, очень актуальна. Все мы сейчас сталкивались с замкнутым пространством, с погружением в собственный внутренний мир и с потребностью вернуть себя самому себе", – добавила другая режиссер спектакля Анастасия Байдерина.

Среди гостей события на спектакле побывали звезды из разных сфер шоу-бизнеса: телеведущая Соломия Витвицкая, хореограф Ксения Горб, певицы София Егорова и Lida Lee, модель и художница Анна Гомонова, режиссер Владислав Филимонов, "Мисс Армения" Виктория Махоян, танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, модель Вероника Дидусенко и многие другие.

Звездные гости спектакля "трактующие вечное молчание": фото Master Management 360

В ближайшее время творческая команда ID_Art production планирует повторять спектакль в Киеве, гастролировать по Украине и создавать художественные миры в новых арт-проектах.