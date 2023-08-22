Победитель Евровидения и друг Путина: чем известен музыкант Тото Кутуньо

В возрасте 80 лет скончался итальянский певец Тото Кутуньо. В последние годы жизни его состояние здоровья ухудшилось. Тото Кутуньо помнят как легендарного певца и композитора.

22 августа стало известно о потере итальянского музыканта и композитора Тото Кутуньо. Он скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. 24 Канал расскажет о его жизненном пути и музыкальной карьере.

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Биография Тото Кутуньо

Настоящее имя Тото Кутуньо – Сальваторе Кутуньо. Он родился в регионе Тоскана и с детства хотел заниматься музыкой. Его путь начался с создания собственной группы, где Тото был барабанщиком. Впоследствии он создавал песни для известных артистов – Адриано Челентано и других.

В 1976 году Кутуньо попробовал свои силы в песенном конкурсе в Санремо, но занял третье место. Уже через 4 года победил с песней Solo noi.

Тото Кутуньо стал победителем Евровидения-1990 года, проходившего в Загребе. Он получил триумф благодаря песне Insieme: 1992 ("Итого: 1992") – это баллада, посвященная политической интеграции. На весь мир известны его песни L'italianо, Serenata и многие другие.

В 2000-х музыканту диагностировали онкологию. После лечения болезнь удалось побороть. Но в последние месяцы жизни состояние его здоровья ухудшилось.

Тото Кутуньо – Lasciatemi Cantare: смотрите видео онлайн

, у Тото Кутуньо осталась жена Карла Кутуньо – с ней они были в браке более 50 лет. У супругов родился сын Нико.

Тото Кутуньо и Украина

Тото Кутуньо пользовался успехом в Советском Союзе и приезжал с концертом в Украину в 2010 году.

В 2015 году Тото Кутуньо и другие певцы на YouTube-канале "Друзья Путина в Италии и во всем мире" поздравили Путина с днем рождения.

Но уже в 2019 году группа депутатов в Верховной Раде попросила СБУ ограничить въезд Сальваторе Кутуньо на территорию Украины. Среди аргументов – открытая поддержка певцом оккупации Крыма и политики Путина.

После обращения депутатов в СБУ Тото Кутуньо ответил для ТСН, что не поддерживает действия главы страны-агрессора, а его поздравления "были адресованы не самому президенту России лично". Также Тото Кутуньо заверил, что не выступал в оккупированном Крыму, несмотря на многочисленные просьбы.