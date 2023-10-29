Спела песню мамы: дочь Нины Матвиенко впервые вышла на сцену после ее смерти

Известная украинская певица Тоня Матвиенко впервые спела после смерти мамы. Артистка выступила в ресторане в Киеве. Там она исполнила одну из песен Нины Матвиенко.

Это был первый выход Тони на сцену после смерти матери. Напомним, что легенды украинской музыки Нины Матвиенко не стало 8 октября этого года.

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Тоня Матвиенко впервые выступила после смерти мамы

Певица поделилась кадрами из своего выступления в инстаграм-сторис.

Тоня спела легендарную песню своей матери "Цветок-душа". Именно так называли Нину Митрофановну, которую считали душой украинской песни.

Одна из зрительниц в ресторане, записью которой и поделилась певица, призналась, что была поражена от голоса Тони Матвиенко.

Под вечер на сцену вышла Тоня Матвиенко. Я была поражена! Сильная женщина! Спасибо! Сочувствуем вашей потере. Первый выход на сцену после смерти матери. Весь зал слушал с дрожью сердца,

– написала фанатка.

Выступление прошло в пятницу, 27 октября. Тоня Матвиенко пока не прокомментировала возобновление своей концертной деятельности.



Тоня Матвиенко впервые выступила после смерти мамы / Фото с ее инстаграм-сторис

Что известно о смерти Нины Матвиенко