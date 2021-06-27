Тина Кароль ушла с концерта в Одессе из-за ливня: видео

В субботу, 26 июня, Тина Кароль выступила в Одессе. Однако концерт сорвался из-за сильного ливня, который накрыл как фан-зону, так и сцену. Претензии к клубу, который организовывал мероприятие, певица озвучила прямо перед фанами.

Сильный ливень с грозой обрушился на Одессу вечером 26 июня. Как передавал 24 канал, город ушел под воду. Больше всего "перепало" элитному прибрежному району Аркадия, где в это время выступала Тина Кароль.

К теме Тина Кароль объяснила, почему артисты из других стран гастролируют в России

Фаны певицы пришли на концерт несмотря на ливень. Однако организаторы мероприятия, которое проходило в клубе Itaka Beach Club, не подготовили должным образом ни фан-зону, ни сцену для артистки и музыкантов.

Так, зрители мокли под дождем, а Тина Кароль была вынуждена выступать под пляжными зонтами. Не хуже всего пришлось музыкантам, ведь как сцену, так и аппаратуру залило водой. Руководство клуба звезда пристыдила прямо перед публикой.

Меня это, безусловно, огорчает, потому что я не могу полноценно звучать. Эти зонтики ... неужели нельзя сделать крышу? Позор,

– пожаловалась Тина Кароль.

Исполнив около 6 песен певица приняла решение завершить концерт в Одессе. Как объявила она со сцены, все из уважения к себе и фанам.

"Уважаю ваши ушки, уважаю себя, уважаю вас. На этом концерт закончен", – заявила Тина Кароль и ушла со сцены.

Видео с концерта Тины Кароль в Одессе