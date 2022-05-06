Тина Кароль спела гимн Украины во время матча Динамо – Базель в Швейцарии: мощное видео

Певица Тина Кароль продолжает выступать на благотворительных футбольных матчах. В этот раз она тронула публику исполнением гимна Украины на матче Динамо – Базель в Швейцарии.

Украинские артистки за рубежом пытаются сделать все, чтобы помочь армии, а также постоянно рассказывают миру о войне. Преступления России не могут оставаться безнаказанными, о них должны говорить, должны действовать.

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Тина Кароль исполнила гимн Украины в Швейцарии

Артистка эмоционально спела украинский гимн во время шестого благотворительного футбольного матча киевского "Динамо". В этот раз украинские футболисты сыграли со швейцарским "Базелем".

Лозунг этого матча – Match for peace #StopWarInUkraine. Организаторы стремятся собрать как можно больше средств, чтобы решить самые большие гуманитарные проблемы, которые есть в Украине из-за войны. Матчем в Швейцарии привлекали внимание событиям, которые сейчас происходят в Херсоне. Там кафиры пытаются насадить свою политику, распространяют российскую пропаганду. Сотни людей пришли на матч с тематическими плакатами Kherson is Ukraine и Free Kherson.

Тина Кароль спела в Швейцарии: смотрите видео онлайн

Отметим, что это уже не первый раз украинские артистки выступают на благотворительных футбольных матчах. Недавно Оля Полякова спела и матчи "Шахтера" в Стамбул , а перед тем выступала на стадионе в Греции.