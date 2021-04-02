Українська виконавиця Тіна Кароль потішила прихильників прем'єрою. Вона презентувала альбом "Красиво", де показала свій новий сценічний образ. Також артистка змінила стиль пісень. Таке перевтілення припало до душі її прихильникам.

У п'ятницю, 2 квітня, відбулася прем'єра довгоочікуваного альбому Тіни Кароль – "Красиво". Саме туди увійшов трек "Скандал", який вже встиг завоювати серця українських слухачів.

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Тіна Кароль презентувала альбом "Красиво"

Одна з найпопулярніших виконавиць сучасної естради Тіна Кароль ще в лютому, після прем'єри "Скандалу", розповідала, що розпочинається новий етап в її кар'єрі. Тепер зірка представила альбом, який зовсім не схожий на її попередні.

У проморолику до альбому зірка постала перед камерою у спокусливій білій сукні та туфлях на високих підборах. Волосся зібрала у хвіст ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Макіяж зірка зробила у нюдових відтінках. Тіна відмовилася від червоної помади, без якої не з'являлася на публіці після смерті чоловіка. Тепер її сценічний образ не такий сумний, як був раніше.

Змінилася й творчість Кароль. Альбом "Красиво" складається з 7 танцювальних композицій. Вони вже підкорюють стримінгові сервіси та українські радіостанції.

Довгоочікувана прем'єра! Насолоджуйтеся альбомом "Красиво". Дякую всім і кожному, що надихали мене. Величезне дякую команді за красиву реалізацію,

– наголосила Тіна.

Тіна Кароль – прем'єра альбому "Красиво": дивіться відео онлайн

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