Об искушении и яде: Тина Кароль выпустила чувственную песню о любви "Не святые"
Источник:Тина Кароль
Сегодня, 26 октября, Тина Кароль порадовала поклонников премьерой новой песни. Композиция называется "Не святые".
В треке исполнительница воспевает любовь. Так, поклонники заметили, что любовь и нежность чувствуется в каждой ноте композиции.
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Тина Кароль представила новый трек
Премьера песни "Не святые" состоялась 26 октября, однако пока не вышел клип на композицию. В треке исполнительница поет о той любви, когда человек для тебя становится соблазном и ядом одновременно. К этому человеку тебя манит будто с каждым днем все сильнее и хочется растаять в его объятиях.
Тина Кароль – "Не святые": смотрите видео онлайн
Текст песни "Не святые"
Не хочу я верить
Что может неверный ты
В целой Вселенной
Теперь в одиночестве
Летели на огоньки
Наивные бабочки
Чтобы в святом исчезнуть огне
Ты как яд –
Роковой соблазн в жизни!
Я хочу почувствовать
Какие мы не святые
Убивай меня нежно
Земля идет из – под моих ног
Я хочу почувствовать
Твоих объятий сладкий грех
Снова без разрешения
Заденешь мою струну
Наша любовь
Как темная вода на глубине
Летели на огоньки
Наивные бабочки
Чтобы в святом исчезнуть огне
Ты как яд –
Роковой соблазн в жизни!
Я хочу почувствовать
Какие мы не святые
Убивай меня нежно
Земля идет из – под моих ног
Я хочу почувствовать
Твоих объятий сладкий грех
Убивай меня нежно
Сладкий яд
Ты как яд –
Роковой соблазн в жизни
Я хочу почувствовать
Какие мы не святые
Убивай меня нежно
Земля идет из – под моих ног
Я хочу почувствовать
Твоих объятий сладкий грех
Реакция сети
Фаны в восторге от новой композиции певицы. В комментариях под видео к песне они благодарят Тину за работу и выражают свое восхищение.
- "Как свежее дыхание. Спасибо за новую музыку";
- "Сразу в сердце. Тина, спасибо";
- "Это теперь моя любимая песня";
- "Любовь и нежность в каждой клетке, в каждой ноте! Поздравляем с премьерой! Наслаждение вас слышать и видеть";
- "Музыка, которая лечит душу";
- "Наконец-то новая песня";
- "Хорошо, очень нежная песня";
- "Как круто";
- "Как красиво";
- "Теперь целый день буду только ее слушать".