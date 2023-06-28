В стиле Шэрон Стоун: Тина Кароль очаровала образом в глянцевом платье за 35 тысяч гривен
Источник:Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль позировала в стильной летней фотосессии. Она снялась в платье украинского бренда и напомнила фанам Шэрон Стоун.
Украинская певица Тина Кароль опубликовала на своей странице новые снимки – это кадры из особой фотосессии. Звезда позировала в элегантном образе.
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Тина Кароль в платье украинского бренда
Исполнительница позировала перед камерой на светлом фоне, а сами фото были исполнены в черно-белом цвете. Она представала в разных позах – сидела на полу, стояла, строго сложа руки, а еще улыбалась и ела пирожное.
Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды
Для элегантного образа Тина Кароль надела глянцевый наряд от украинского бренда Nue. Это миниплатье, полностью вышитое пайетками.
Открытая спина придавала снимкам соблазнительности, а оригинальный воротник, похожий на колье, подчеркивал шею. Платье на сайте бренда стоит 967 долларов – примерно 35,7 тысячи гривен.
Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды
Тина Кароль собрала волосы обратно в пучок, но добавила небрежности аутфита взбудораженными кудрявыми прядями. Легкий макияж стал завершением образа артистки.
Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды
В комментариях Тина Кароль засыпали комплиментами – ее look однозначно покорил сеть. К тому же фаны сравнили звезду с американской актрисой Шэрон Стоун.
- "Римейк на Шэрон Стоун";
- "Неотразимые фотографии. А последняя это вообще кайф";
- "Стиль Шэрон Стоун";
- "Сколько красоты в одном фото. Тина, Вы неотразимы";
- "Последнее фото – невероятное";
- "Вау, у Тины так хорошо получается фото с едой".