В стиле Шэрон Стоун: Тина Кароль очаровала образом в глянцевом платье за 35 тысяч гривен

Украинская певица Тина Кароль позировала в стильной летней фотосессии. Она снялась в платье украинского бренда и напомнила фанам Шэрон Стоун.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала на своей странице новые снимки – это кадры из особой фотосессии. Звезда позировала в элегантном образе.

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Тина Кароль в платье украинского бренда

Исполнительница позировала перед камерой на светлом фоне, а сами фото были исполнены в черно-белом цвете. Она представала в разных позах – сидела на полу, стояла, строго сложа руки, а еще улыбалась и ела пирожное.



Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды

Для элегантного образа Тина Кароль надела глянцевый наряд от украинского бренда Nue. Это миниплатье, полностью вышитое пайетками.

Открытая спина придавала снимкам соблазнительности, а оригинальный воротник, похожий на колье, подчеркивал шею. Платье на сайте бренда стоит 967 долларов – примерно 35,7 тысячи гривен.



Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды

Тина Кароль собрала волосы обратно в пучок, но добавила небрежности аутфита взбудораженными кудрявыми прядями. Легкий макияж стал завершением образа артистки.



Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды

В комментариях Тина Кароль засыпали комплиментами – ее look однозначно покорил сеть. К тому же фаны сравнили звезду с американской актрисой Шэрон Стоун.

"Римейк на Шэрон Стоун";

"Неотразимые фотографии. А последняя это вообще кайф";

"Стиль Шэрон Стоун";

"Сколько красоты в одном фото. Тина, Вы неотразимы";

"Последнее фото – невероятное";

"Вау, у Тины так хорошо получается фото с едой".

, Тина Кароль присоединилась к списку экспертов престижной музыкальной премии Грэмми. Теперь она стала членом Национальной академии искусств и науки звукозаписи США с правом голоса. Следовательно, у Тины будет возможность голосовать за лауреатов.