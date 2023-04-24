В белом халате и с обнаженными ногами: Тина Кароль ошеломила соблазнительными фотографиями

Попдива Тина Кароль поделилась серией соблазнительных фотографий, на которых изображена в белом халате. Такие кадры звезда сделала за кулисами съемок.

Тина Кароль во время войны часто публикует в сети фотографии из-за кулис сценической жизни. Артистка стала ближе к поклонникам, открылась перед ними по-новому. В частности, аудиторию заинтересуют фотографии, которые исполнительница делает вне сцены, где появляется в обыденных образах.

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Соблазнительная фотосессия Тины Кароль

На личной странице артистки в инстаграмме появилась серия фотографий, на которых изображена артистка в соблазнительном образе. Тина позировала на камеру, сидя на кресле. Она была одета в обольстительное черное боди с глубоким декольте и белый халат. Такой look Кароль хорошо подчеркнул ее безупречную фигуру.

Волосы исполнительница собрала в стильный небрежный пучок, а на лице сделала легкий макияж в натуральных тонах. Такой образ Тины завершили изысканные серьги и кольца.

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Эти фото знаменитость распространила накануне премьеры новой песни. 28 апреля исполнительница представит новый трек "Мед".