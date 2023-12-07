Тина Кароль потанцевала под снегом возле своего имения: видео закончилось неожиданно
Источник:Тина Кароль
Тина Кароль показала, как заснежил двор ее имения под Киевом. В ролике звезда потанцевала под снегом и упала в сугроб.
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новым роликом. Она показалась на фоне своего роскошного дома под Киевом.
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Тина Кароль потанцевала под снегом
Исполнительница позировала перед камерой на заснеженном дворе. Она танцевала и дурачилась под снегом, пока играл ремикс ее песни "Не святі".
Для ролика Тина Кароль выбрала стильный образ – коричневую кофточку и кожаные брюки, горчичную короткую дубленку, перчатку и пушистую шапку-панаму.
Певица лепила снежки, бегала по двору, а в конце ролика упала в снежный занос и сделала снежного ангела.
Готовьте свои телефоны и снимайте видео под ремикс "Не святі". Скоро услышите полную версию. Ps Видео закончилось неожиданно, даже для меня,
– поделилась артистка.
Тина Кароль под снегом: видео
Фаны поделились впечатлениями от нового видео. В комментариях поклонники делятся мыслями о том, что звезда влюбилась.
- "Невероятная",
- "Какая она волшебная";
- "Влюблена сто процентов";
- "Эта улыбка согревает душу, как не зима, а теплое летушко";
- "Какая красивая и будто счастливая. Пусть так и будет";
- "Видно, что влюблена".