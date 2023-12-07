Тина Кароль потанцевала под снегом возле своего имения: видео закончилось неожиданно

Тина Кароль показала, как заснежил двор ее имения под Киевом. В ролике звезда потанцевала под снегом и упала в сугроб.

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новым роликом. Она показалась на фоне своего роскошного дома под Киевом.

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Тина Кароль потанцевала под снегом

Исполнительница позировала перед камерой на заснеженном дворе. Она танцевала и дурачилась под снегом, пока играл ремикс ее песни "Не святі".

Для ролика Тина Кароль выбрала стильный образ – коричневую кофточку и кожаные брюки, горчичную короткую дубленку, перчатку и пушистую шапку-панаму.

Певица лепила снежки, бегала по двору, а в конце ролика упала в снежный занос и сделала снежного ангела.

Готовьте свои телефоны и снимайте видео под ремикс "Не святі". Скоро услышите полную версию. Ps Видео закончилось неожиданно, даже для меня,

– поделилась артистка.

Тина Кароль под снегом: видео

Фаны поделились впечатлениями от нового видео. В комментариях поклонники делятся мыслями о том, что звезда влюбилась.