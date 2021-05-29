Тина Кароль показала новую серию обольстительных фото, где позировала в белье

Украинская певица Тина Кароль продолжает будоражить воображение поклонников провокационными съемками. Она предстает перед камерой в изысканном белье, демонстрируя женственность и сексуальность.

Тина Кароль постоянно доказывает, что является одной из самых сексуальных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она не стесняется показывать свое тело в откровенных образах многотысячной аудитории поклонников.

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Новые горячие кадры Тины Кароль

Артистка на новых фотографиях обольстительно позировала на кровати на белой постели. Тина позировала на камеру в белой рубашке, которую застегивала. Также Кароль надела белый топ, который подчеркнул и немного обнажил ее пышный бюст.

Волосы исполнительница уложила в легкие локоны и собрала в высокий хвост, оставив лишь несколько прядей, которые красиво падали на лицо и добавляли аутфиту нежности. На некоторых кадрах знаменитость распустила волосы и позировала, закутавшись в одеяло.

На лице Тина сделала макияж в нюдових оттенках с тоненькими черными стрелками на веках и изысканным едва заметным блеском на губах.

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