Тина Кароль почтила жертв трагедии в Бабьем Яру: фото

Украинская певица Тина Кароль присоединилась к церемонии памяти жертв трагедии в Бабьем Яру, которая состоялась в Киеве 6 октября. На мероприятии также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, а также руководители Израиля и Германии.

Чествование жертв трагедии состоялось к 80-й годовщине массовых расстрелов. В Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" выступили Зеленский, а также Франк-Вальтер Штайнмайер из Израиля и Ицхак Герцог из Германии.

К слову Место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит, – Зеленский о Бабьем Яре

К траурному мероприятию присоединилась украинская артистка как гостья. Она сидела в зале слушателей, когда на сцене Государственный симфонический оркестр Германии исполнял 13-ю симфонию Дмитрия Шостаковича "Бабий Яр". Отметим, что у Тины Кароль особая связь с еврейским сообществом, ведь у женщины еврейские корни по папе – Григорию Либерману.



Тина Кароль на памятном мероприятии в Бабьем Яру / Фото из инстаграм-сториз певицы

Для события артистка выбрала черный траурный образ – платье-пальто от Balmain с золотыми пуговицами, а также черные туфли и колготы. Ее образ завершала нежная укладка волос и легкий макияж.



Тина Кароль на чествовании жертв в Бабьем Яру / Фото из фейсбука менеджера артистки



Тина Кароль на траурном мероприятии / Фото из фесйбука Орлова

Что известно о трагедии в Бабьем Яру