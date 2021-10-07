Тина Кароль почтила жертв трагедии в Бабьем Яру: фото
Источник:фейсбук Павла Орлова
Украинская певица Тина Кароль присоединилась к церемонии памяти жертв трагедии в Бабьем Яру, которая состоялась в Киеве 6 октября. На мероприятии также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, а также руководители Израиля и Германии.
Чествование жертв трагедии состоялось к 80-й годовщине массовых расстрелов. В Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" выступили Зеленский, а также Франк-Вальтер Штайнмайер из Израиля и Ицхак Герцог из Германии.
К слову Место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит, – Зеленский о Бабьем Яре
К траурному мероприятию присоединилась украинская артистка как гостья. Она сидела в зале слушателей, когда на сцене Государственный симфонический оркестр Германии исполнял 13-ю симфонию Дмитрия Шостаковича "Бабий Яр". Отметим, что у Тины Кароль особая связь с еврейским сообществом, ведь у женщины еврейские корни по папе – Григорию Либерману.
Тина Кароль на памятном мероприятии в Бабьем Яру / Фото из инстаграм-сториз певицы
Для события артистка выбрала черный траурный образ – платье-пальто от Balmain с золотыми пуговицами, а также черные туфли и колготы. Ее образ завершала нежная укладка волос и легкий макияж.
Тина Кароль на чествовании жертв в Бабьем Яру / Фото из фейсбука менеджера артистки
Тина Кароль на траурном мероприятии / Фото из фесйбука Орлова
Что известно о трагедии в Бабьем Яру
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Во время немецкой оккупации Киева Бабий Яр стало местом массовых расстрелов. По данным историков, именно там нацисты совершили одно из самых кровавых военных преступлений. В конце сентября 1941-го в результате расстрела мерло более 100 тысяч, а по новым данным – 200 тысяч человек. В частности, в первые два дня – почти 34 тысячи евреев, в целом жертв насчитывают около 70 тысяч.
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Следовательно, Бабий Яр стал братской могилой и символом Холокоста в Украине. Вскоре в урочище будет создан Мемориальный комплекс и Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр".