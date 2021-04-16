В пятницу, 16 апреля, суд Московского района Минска вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков и хранении наркотических веществ, в чем обвиняли автора хитов "Мокрые кроссы" и "Незабудка" Тиму Белорусских (настоящее имя – Тимофей Морозов). Его приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в тюрьму. Певец будет отбывать "домашнюю химию".

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В суде Тима белорусских сообщил, что первый раз попробовал наркотики "где – то в лет 16, в компании", а до задержания "мог раз в два месяца покурить марихуану, что-то тяжелее – нет". Музыкант признал свою вину и заверил, что наркотики больше не употребляет.

Певец якобы изменил отношение к своему здоровью – занимается спортом, почти не употребляет алкоголь и много читает. Он во всеуслышание извинился перед близкими и поклонниками. Тима белорусских добавил, что хочет быть примером для 5-летней дочери Софии.

"Домашняя химия" – ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Тима белорусских будет находиться на учете уголовно-исполнительной инспекции, его регулярно будет посещать полиция. Музыкант не сможет употреблять даже слабоалкогольные напитки. Его маршрут будет строго ограничен, а после 19:00 он обязан находиться дома.

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