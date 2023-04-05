"Досадно, когда человек выбирает другую сторону": TAYANNA впервые ответила на вопрос о брате в России

TAYANNA опубликовала сообщение о последнем году, но поклонников больше интересовал комментарий певицы относительно ее живущего и работающего в России брата. Она в первый раз ответила фанам.

Украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) поделилась с поклонниками постом, в которой высказалась о последнем году. Она призналась, что "выплакала все слезы, которые насобирала за 38 лет" и "молилась столько, сколько никогда не молилась".

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Артистка поблагодарила поклонников за их любовь и принятие. В то же время в комментариях под сообщением не все восприняли сообщение TAYANNA с позитивом.

TAYANNA высказалась о брате

Под признанием фаны спросили у певицы относительно ее брата Миши Марвина, который после лаконичных комментариев по поводу вторжения удалил все антивоенные сообщения и, похоже, даже не уезжал из России.

"Очень досадно, когда родной человек выбирает другую сторону, интересно общаются ли они, как брат и сестра, живущая в Украине, а он избрал рашку";

"А что же с вашим братом? Почему он приехал? Постил сообщения о войне, записал песню, потом вернулся в Россию и удалил эти публикации! Позор! Как вы это объясните? Или просто заблокируете без ответа";

"Брат в Москве как чувствует себя? Вы убежали, думали пересидеть, как знать как война закончится? А коды увидели, что Украина побеждает то вы и вернулись, потому что в России таких певиц много".

На эти комментарии TAYANNA отреагировала кратко и не без иронии. Очевидно, что звезда не хочет оправдывать поступки брата.

"Почему же. Я отвечу, напишите ему. А у меня своя жизнь и я его живу так, как умею и хочу. И чего вам желаю – проживать свою жизнь, а не копаться в чужих. Какие же вы люди злые. То ваша реальность и ваши мысли. Моя реальность другая и мой месседж был другим. Но вам до той глубины еще немного нужно пожить".





Скриншот из инстаграма



Скриншот из инстаграма