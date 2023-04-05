"Досадно, когда человек выбирает другую сторону": TAYANNA впервые ответила на вопрос о брате в России
Источник:TAYANNA
TAYANNA опубликовала сообщение о последнем году, но поклонников больше интересовал комментарий певицы относительно ее живущего и работающего в России брата. Она в первый раз ответила фанам.
Украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) поделилась с поклонниками постом, в которой высказалась о последнем году. Она призналась, что "выплакала все слезы, которые насобирала за 38 лет" и "молилась столько, сколько никогда не молилась".
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Артистка поблагодарила поклонников за их любовь и принятие. В то же время в комментариях под сообщением не все восприняли сообщение TAYANNA с позитивом.
TAYANNA высказалась о брате
Под признанием фаны спросили у певицы относительно ее брата Миши Марвина, который после лаконичных комментариев по поводу вторжения удалил все антивоенные сообщения и, похоже, даже не уезжал из России.
- "Очень досадно, когда родной человек выбирает другую сторону, интересно общаются ли они, как брат и сестра, живущая в Украине, а он избрал рашку";
- "А что же с вашим братом? Почему он приехал? Постил сообщения о войне, записал песню, потом вернулся в Россию и удалил эти публикации! Позор! Как вы это объясните? Или просто заблокируете без ответа";
- "Брат в Москве как чувствует себя? Вы убежали, думали пересидеть, как знать как война закончится? А коды увидели, что Украина побеждает то вы и вернулись, потому что в России таких певиц много".
На эти комментарии TAYANNA отреагировала кратко и не без иронии. Очевидно, что звезда не хочет оправдывать поступки брата.
"Почему же. Я отвечу, напишите ему. А у меня своя жизнь и я его живу так, как умею и хочу. И чего вам желаю – проживать свою жизнь, а не копаться в чужих. Какие же вы люди злые. То ваша реальность и ваши мысли. Моя реальность другая и мой месседж был другим. Но вам до той глубины еще немного нужно пожить".
Скриншот из инстаграма
- Напомним, брат TAYANNA Миша Марвин порвал с лейблом Black Star и заявил о новом псевдониме, но через четыре месяца, в сентябре, заявил, что возвращается в карьеру с тем именем, что и было.
- Миша Марвин в недавнем из сообщений объяснял, не вернувшийся в лейбл, хотя раньше говорил, что будет с ним сотрудничать. Стоит отметить, что Black Star основал рэпер Тимати, один из поклонников Путина и войны против Украины.