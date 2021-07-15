Тарас Цимбалюк откровенно рассказал о первом браке и причине развода

Украинский актер Тарас Цимбалюк в новом интервью откровенно рассказал о первом браке и почему развелся через 2 года. Мужчина признался, что сначала они с женой разошлись на некоторое время, чтобы понять, нужны ли им эти отношения. Однако воссоединение пары так и не произошло.

Бывшую жену Тараса зовут Ангелина. Он редко вспоминает о союзе с ней, поэтому подробности интересуют поклонников.

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Тарас Цимбалюк о первом браке

Актер поделился, что с будущей женой начал встречаться на пятом курсе университета. Через 2 года отношений поженились. Однако впоследствии оба поняли, что поспешили с браком.

Не понимали, для чего мы поженились. Оба согласились, что строить семью еще рано, еще нужен опыт. Прежде всего мне, потому что еще не готов к этому,

– рассказал Тарас.

Цимбалюк добавил, понимал, что у него не было тогда крепкого мужского стержня, за которым должна стоять женщина, и он поспешил брать на себя такую ​​ответственность. Перед разводом он и Ангелина много говорили. Желание закончить отношения было взаимным.

Эти отношения для меня были очень важны, ведь это опыт. Я абсолютно о них не жалею,

– заявил актер.

"Мы разошлись на какой-то период, дали друг другу возможность подумать, нам вообще все это нужно. Тогда время все расставило на свои места. Наше воссоединение не произошло", – признался Цимбалюк.

Интервью Тараса Цимбалюка: смотрите видео онлайн

Тарас добавил, что после развода он долгое время не мог найти ту девушку, с которой хотел бы связать свою жизнь. Так было до того момента, пока он не встретил Тину. Сейчас Цимбалюк находится в браке с любимой девушкой, без которой себя не представляет.