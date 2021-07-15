Тарас Цимбалюк объяснил, почему не пригласил журналистов на свадьбу в Карпатах

Украинский секс-символ Тарас Цимбалюк лишился статуса холостяка 3 июля. С избранницей Тиной он сыграл тайную свадьбу в Карпатах, на которую не пригласил журналистов. Все потому, что влюбленные устали от внимания прессы.

О намерении Тараса Цимбалюка жениться стало известно еще в сентябре прошлого года, когда он сделал предложение любимой в прямом эфире танцевального шоу. Однако со свадьбой пара не спешила. Поэтому журналисты не давали прохода 31-летнему актеру, то и дело спрашивая о предстоящем бракосочетании.

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Влюбленные так устали от чрезмерного внимания к себе, что сыграли тайную свадьбу. Да еще и не в светском Киеве, а среди гор Карпат. На праздник они пригласили только самых близких – родителей, сестру Цимбалюка с племянниками и несколько общих друзей. Свидетелями их бракосочетания стали всего 15 человек.

Нам хотелось, чтобы наши самые теплые моменты, важные вещи оставались только между нами и не проходили мимо глаз журналистов. Мы хотели, чтобы все максимально расслабились, а не думали, что надо открыться на какую-то камеру или идавать интервью,

– объяснил Тарас Цимбалюк.

Похоже, актер ни о чем не жалеет. Он с особым трепетом делится моментам, свидетелями которых стали только их близкие. Так, звезду "Поймать Кайдаша" тронуло, как Тина в белоснежном платье и босоножках на каблуках шла к нему под венец.

"Меня очень растрогал момент, когда Тина шла к алтарю. Это можно сравнить только со светом или солнцем, которое к тебе приближается", – с любовью высказался актер.

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Именно Тина объявила о женитьбе с Тарасом Цимбалюком. В своем профиле девушка опубликовала фото, которым показала, что сменила фамилию Антоненко на Цимбалюк.

К слову, после роскошной свадьбы в Карпатах новоиспеченные супруги вернулись в Киев. Все из-за многочисленных съемок Тараса Цимбалюка. Однако их медовому месяцу быть! В романтическое путешествие пара отправится осенью.

"Медовый месяц у нас откладывается на осень. Так сложилось, что лето – прекрасная пора для съемок. Я задействован в двух проектах, которые забрали все мое свободное время. Именно поэтому должны немножко подождать", – поделился звезда "Поймать Кайдаша".