Танцевальный перформанс на музыку Артема Пивоварова: видео с новостройки

Певица и блогер Uliana Royce презентовала танцевальный перформанс на песню Jump, автором которой является Артем Пивоваров. Видео девушка сняла на крыше новостройки.

Исполнительница представила танцевальный перформанс, которого раньше еще не видела в Украине. Девушка стремилась сполна показать себя как артистку.

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Танцевальный перформанс Uliana Royce

Новостройка, на которой певица снимала видео, символизирует для нее Олимп. Это место, где Uliana Royce (настоящее имя – Ульяна Лысенко) выстраивает свою историю.



Uliana Royce / Фото пресс-службы

Автором слов и музыки этого трека стал известный украинский музыкант Артем Пивоваров.

"Помню, как пришла на студию к Артему с отличным настроением. Будто в меня вселился 5-летний ребенок. Трек написали именно в веселом настроении, в состоянии радости и драйва. Он получился очень динамичным и точно передал наш легкий и позитивный настрой. Это "таблетка", которая зарядит вас энергией на целый день", – рассказала Ульяна.

Uliana Royce-Jump: смотрите видео онлайн

Также Uliana Royce анонсировала первый сольный концерт, который состоится 22 октября в клубе Atlas, расположенном в Киеве.