Сыновья крестной могут бомбить Украину, – Григорий Решетник о родственниках из России

Ведущий Григорий Решетник рассказал, что его крестная живет в России. Ее сыновья – военнослужащие и сейчас могут бомбить Украину, поскольку с первого же дня женщина поддерживает войну, злорадствовала с бомбежек.

Григорий Решетник поделился, что остался без родного человека, но не жалеет, поскольку не понимает, как может злорадствовать горем, которое сейчас находится на ее родине.

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Григорий Решетник о крестной из России

Муж рассказал, что его крестная – одноклассница матери, родом из поселка Николаевка в Николаевской области. Сейчас он страдает от обстрелов российских оккупантов. У женщины родственники из Украины. Приблизительно 25 лет назад она с семьей уехала в Россию, сейчас ее сыновья служат в русской армии. Сейчас они могут бомбить украинские города.

До войны Григорий тесно общался с крестной, однако все оборвалось в мгновение ока. Утром 24 февраля она направила его матери сообщение: "Ну что? Напросились?! Так вам и надо! Сейчас будем вас воспитывать".

Мать со слезами на глазах мне позвонила по телефону. Она была в шоке,

– вспомнил ведущий.

Впоследствии мама Решетника послала подруге сообщение, в котором подчеркнула, что Украина обязательно победит. Григорий признался, что даже после войны не собирается общаться с крестной и ее сыновьями.

Напомним, на время войны Григорий Решетник вместе с женой и тремя сыновьями уехал из Киева. Семья остановилась в Ивано-Франковске. Недавно пара на несколько дней приезжала в столицу, однако вместе с детьми возвращаться не планирует, поскольку опасность ракетных ударов со стороны оккупантов остается.