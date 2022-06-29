Святослав Вакарчук показал России средний палец: фото и видео с концерта в Варшаве

Группа "Океан Эльзы" дала благотворительный концерт в Варшаве. Лидер коллектива Святослав Вакарчук неоднократно бывал в горячих точках на фронте, собственными глазами видел весь ужас войны. Прямо со сцены он показал России средний палец.

Артист выступает на благотворительных концертах, а также встречается с переселенцами и военными в разных городах. Поскольку у "Океана Эльзы" много поклонников в разных странах мира, то группа решила использовать это, чтобы собрать средства на помощь Украине.

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Святослав Вакарчук показал средний палец в Варшаве

Вокалист "Океана Эльзы" со сцены выступил с мощной речью о несокрушимом духе украинского народа. Он поблагодарил поляков, которые с первого дня войны помогают украинцам, приняли миллионы наших земляков в своих домах. Также артист подчеркнул, что России никогда не удастся победить Украину. Страна-агрессорка на этой войне обречена на поражение.

Она – враг Россия – хочет деморализовать нас, хочет поставить нас на колени, заставить бояться, депрессировать, думать о том, как было в прошлом,

– сказал Вакарчук.

После мощной речи артист показал средний палец России, ежедневно совершающий террористические акты на территории нашей страны. Каждый день от российских ракет и снарядов погибают ни в чем не повинные люди, ничем не угрожавшие России. Они просто жили своей жизнью, планировали, строили будущее в свободной Украине, что очень не нравится россиянам.



Святослав Вакарчук на концерте в Варшаве / Скриншот с видео

Отметим, "Океан Эльзы" уехали за границу только на время благотворительных концертов, получив специальное разрешение. Святослав Вакарчук присоединяется ко всем возможным мерам, направленным на поддержку Украины. Артист не раз выступал перед нашими защитниками на передовых позициях. Он не со слов знает, что такое война и в каких условиях живут наши военные сейчас. Также музыкант благодарен иностранным коллегам, продолжающим поддерживать Украину в этой жестокой и несправедливой войне.

Дорогая Варшава, невероятная Польша, спасибо за все, что вы сделали и делаете для Украины! За то, что вместе с нами разделяете нашу боль, за то, что нашу веру и решимость подпитываете своей энергией, за то, что чтите наших защитников, называя их стражами мира и цивилизации,

– написали на странице "Океана Эльзы".

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Коллектив отметил, что средства по билетам будут направлены на помощь детям, пострадавшим за время российского вторжения, а также украинским защитникам. Отчет обещают разместить на странице "Океана Эльзы".