"Жизнь продолжается": Светлана Тарабарова объявила о третьей беременности

Певица Светлана Тарабарова ошеломила поклонников новостью. 10 ноября она рассказала, что третий раз беременна и показала первые фото в особом состоянии.

Во время войны звездные пары, ранее мечтавшие о детях, планировали будущее, отказываются от отцовства, поскольку не знают, какая ситуация будет в дальнейшем. Но Светлана Тарабарова отважилась на пополнение в семье.

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Светлана Тарабарова третий раз беременна

Певица Светлана Тарабарова ошеломила поклонников. Она поделилась трогательными фотографиями, на которых показала тест на беременность. Звезда третий раз беременна, но пока не рассекречивает, кого именно ждет.

"Жизнь продолжается. 3.0", – трогательно написала Тарабарова под фото.



Светлана Тарабарова третий раз беременна / Фото с инстаграмма певица



Светлана Тарабарова третий раз беременна / Фото с инстаграмма певица

В комментариях поклонники и коллеги засыпают артистку поздравлениями.

"Класс! Поздравляю вас! Это очень круто!"

"Мои поздравления! Ты прекрасна!"

"Обожаю вас! Искренние поздравления!"

"Великолепное известие! Поздравление!"

"Мои поздравления! Здоровье крепкого мамочке!"

Семья Светланы Тарабаровой

11 октября 2016 года Светлана вышла замуж за своего продюсера Алексея Бондаря. Через два года у пары родился сын Иван, а еще через два – дочь Мария. Тарабарова мечтала о большом просторном доме для семьи и эта мечта сбылась. В феврале прошлого года она приобрела коттедж неподалеку от Киева, но из-за войны вынуждена продать его. Артистка и ее муж потеряли заработок, поэтому нет возможности платить кредит. Но жизнь продолжается. Теперь пара будет строить новое семейное гнездышко, ожидая рождения третьего ребенка.