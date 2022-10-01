Девочка из русифицированного города: Тарабарова вспомнила, как 8 лет назад перешла на украинский

Светлана Тарабарова родилась и выросла в Херсоне. Она, как и вся ее семья, с детства общалась на русском языке. Однако 8 лет назад звезда перешла на украинский. Почему именно в 2014 и как ей это удалось, читайте дальше в нашем эксклюзиве.

В интервью 24 каналу Светлана Тарабарова рассказала, что в 2014 году, когда Россия развязала войну на Донбассе, перешла на украинский, потому что решила стать примером для фанов и молодежи. С тех пор она дает интервью и поет только на родном языке.

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Как Светлана Тарабарова перешла на украинский язык

В 2014 году перешла (на украинский, – 24 канал) сознательно, потому что, к сожалению, вся моя семья и я с детства были русифицированы. Девочки из русифицированного города с таким же окружением – это было очень непросто,

– призналась Светлана Тарабарова.

Если в 2014 году певица распрощалась с русским в публичной плоскости, то в 2018 году полностью перешла на украинский – и на сцене, и в быту. Это произошло после того, как родился ее сын Иван. Тарабарова хотела, чтобы ее дети росли в украиноязычной среде.

"Мои дети уже разговаривают на украинском. И для нас с мужем это наша маленькая победа. Потому что кто-то очень правильно подметил: возможно, украинский и не был языком ваших родителей, но только от вас зависит, станет ли он языком ваших детей", – заявила нам артистка.

Блиц-интервью со Светланой Тарабаровой в видеоформате: смотрите видео онлайн

В нашем интервью Светлана Тарабарова обратилась ко всем тем, кто почему до сих пор считает "какая разница".

"Я считаю, что каждый украинец должен перейти на украинский язык и защитить себя и свое будущее. Язык важен", – подчеркнула артистка.