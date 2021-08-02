Супермодель Хайди Клум вышла в свет с 17-летней дочкой-красавицей: фото, видео

Немецкая супермодель Хайди Клум уехала в Италию с мужем и детьми. На днях на острове Капри состоялся благотворительный гала-вечер LuisaViaRoma, который звезда не смогла пропустить. В свет она вышла с 17-летней дочкой Лени.

На светском событии собралось множество мировых знаменитостей – Кэти Перри с Орландо Блумом, Джон Ледженд с женой Крисси Тейген, Ванесса Гадженс. Однако все внимание было приковано к 48-летней Хайди Клум, которая взяла с собой мужа Тома Каулица и дочь от итальянского миллионера Флавио Бриаторе.

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17-летняя Лени продолжила карьеру матери и стремительно покоряет модельную индустрию. Например, недавно красавица украсила обложку глянца Glamour. Ее даже сравнили с куклой Барби. Неудивительно, что девушка уверенно чувствовала себя на благотворительном гала-вечере LuisaViaRoma.

Образы Хайди Клум и Лени на светском западе

Супермодель сделала ставку на идеальные ножки, поэтому выбрала платье с высоким разрезом от ливанского модельера Эли Сааб. На ней наряд на одно плечо, расшитый пайетками и украшенный тонким поясом. Его довершил длинный шлейф, который Хайди Клум эффектно демонстрировала под прицелом камер.

Дочка модели выглядела не менее роскошно. Лени предстала в блестящем золотистом платье от Versace. Приталенный наряд с обнаженной спиной и смелым декольте подчеркнул все прелести 17-летней красавицы.