На глибині 90 метрів під землею, на генераторах та в укритті, засекреченому від громадськості, розпочався відбір-2023. І його відкрили усі 10 фіналістів конкурсу. Під акомпанемент фортепіано Дмитра Шурова, який став продюсером конкурсу в Україні, усі артисти виконали "Ой у лузі червона калина", яка завдяки Андрію Хливнюку на початку повномасштабного вторгнення стала символом українського спротиву.

До слова Нацвідбір на Євробачення-2023: відеотрансляція фіналу

Увесь "концертний" зал був прикрашений лампочками та екранами, а в залі присутня мінімальна кількість людей. Примітно, що усі артисти одягнені так, як були запрезентовані зі своїми піснями у соцмережах. Лише гурт TVORCHI та Oy Sound System одягнули блискучі та епатажні костюми, щодо інших – відчувається максимальна простота, яку раніше важко було побачити на подібного роду конкурсах.

Нацвідбір Євробачення-2023 – Ой у лузі червона калина: дивіться відео онлайн