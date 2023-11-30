Треки YAKTAK, KOLA и других: Spotify опубликовал рейтинг лучших украинских песен 2023 года

Музыкальное приложение Spotify распространило рейтинг лучших песен 2023 года в Украине. К тому же стало известно, какие украинские исполнители самые популярные в этом году.

Так, 24 Канал подготовил материал о 10 главных треках года по рейтингу Spotify. Также о десятке лучших певцов читайте дальше.

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10 самых популярных песен на Spotify

В рейтинг вошли два трека YAKTAK и KOLA. Кроме того, есть песни Нади Дорофеевой, Wellboy и Parfeniuk.

SadSvit, Структура счастья – "Силуети";

YAKTAK feat SOBOL – "Погляд";

Wellboy – "Погляд";

SKOFKA – "Чути гімн";

Dorofeeva – "Щоб не було";

YAKTAK, KOLA – "Порічка";

SadSvit – "Касета";

Parfeniuk – "Відриваючись";

VovaZiLvova & Morphom – "Шукав тебе. Знайшов тебе";

KOLA – "Біля серця".

SadSvit, Структура счастья – "Силуети": смотрите видео онлайн

YAKTAK feat SOBOL – "Погляд": смотрите видео

Wellboy – "Додому": смотрите видео онлайн

SKOFKA – "Чути гімн": смотрите видео онлайн

Dorofeeva – "Щоб не було": смотрите видео онлайн

YAKTAK, KOLA – "Порічка": смотрите видео онлайн

SadSvit – "Касета": смотрите видео онлайн

Parfeniuk – "Відриваючись": смотрите видео онлайн

VovaZiLvova & Morphom – "Шукав тебе. Знайшов тебе": смотрите видео онлайн

KOLA – "Біля серця": смотрите видео онлайн

ТОП 10 украинских певцов на Spotify

Возглавляет хит-парад талантливый певец YAKTAK, чьи классные мелодии и содержательные тексты вызывают глубокий отклик у слушателей. Кроме того, в десятку самых популярных исполнителей вошли группа Океан Эльзы и Скрябин. Среди певиц в рейтинге есть KOLA и Надя Дорофеева.

YAKTAK;

SadSvit;

SKOFKA;

KALUSH, Kalush Orchestra;

Скрябин;

KRBK;

KOLA;

Океан Эльзы;

DOROFEEVA;

Артем Пивоваров.

ТОП 10 украинских певцов на Spotify / Фото из инстаграмма звезд