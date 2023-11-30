Треки YAKTAK, KOLA и других: Spotify опубликовал рейтинг лучших украинских песен 2023 года
Музыкальное приложение Spotify распространило рейтинг лучших песен 2023 года в Украине. К тому же стало известно, какие украинские исполнители самые популярные в этом году.
Так, 24 Канал подготовил материал о 10 главных треках года по рейтингу Spotify. Также о десятке лучших певцов читайте дальше.
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10 самых популярных песен на Spotify
В рейтинг вошли два трека YAKTAK и KOLA. Кроме того, есть песни Нади Дорофеевой, Wellboy и Parfeniuk.
SadSvit, Структура счастья – "Силуети";
YAKTAK feat SOBOL – "Погляд";
Wellboy – "Погляд";
SKOFKA – "Чути гімн";
Dorofeeva – "Щоб не було";
YAKTAK, KOLA – "Порічка";
SadSvit – "Касета";
Parfeniuk – "Відриваючись";
VovaZiLvova & Morphom – "Шукав тебе. Знайшов тебе";
KOLA – "Біля серця".
SadSvit, Структура счастья – "Силуети": смотрите видео онлайн
YAKTAK feat SOBOL – "Погляд": смотрите видео
Wellboy – "Додому": смотрите видео онлайн
SKOFKA – "Чути гімн": смотрите видео онлайн
Dorofeeva – "Щоб не було": смотрите видео онлайн
YAKTAK, KOLA – "Порічка": смотрите видео онлайн
SadSvit – "Касета": смотрите видео онлайн
Parfeniuk – "Відриваючись": смотрите видео онлайн
VovaZiLvova & Morphom – "Шукав тебе. Знайшов тебе": смотрите видео онлайн
KOLA – "Біля серця": смотрите видео онлайн
ТОП 10 украинских певцов на Spotify
Возглавляет хит-парад талантливый певец YAKTAK, чьи классные мелодии и содержательные тексты вызывают глубокий отклик у слушателей. Кроме того, в десятку самых популярных исполнителей вошли группа Океан Эльзы и Скрябин. Среди певиц в рейтинге есть KOLA и Надя Дорофеева.
- YAKTAK;
- SadSvit;
- SKOFKA;
- KALUSH, Kalush Orchestra;
- Скрябин;
- KRBK;
- KOLA;
- Океан Эльзы;
- DOROFEEVA;
- Артем Пивоваров.
ТОП 10 украинских певцов на Spotify / Фото из инстаграмма звезд