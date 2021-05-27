У Manizha – зв'язок із Кремлем?

У виданні Wonderzine головний редактор Юлія Таратута у своїй колонці написала, що Manizha потрапила на конкурс Євробачення-2021 не просто так, а через опіку друзів з Кремля. Посилаючись на дані Telegram-каналів, вона звинуватила її у зв'язках із першим заступником керівника Адміністрації Президента РФ Кирієнком та близьким другом Володимира Путіна – Юрієм Ковальчуком.

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У своєму авторському матеріалі "Чому виступ Manizha на Євробаченні не тішить" Таратута пише, що: "Це виглядало б навіть смішно, якби не було так сумно", оскільки мотивація виступу цієї артистки начебто з подачі її "опікунів" була наступною – "організатори виступу Manizha прагнули перемогти суперника його ж зброєю на його ж полі". До слова, вона навела подібну ситуацію, що трапилась 4 роки тому.

"Так вже було. У 2017 році, в розпал війни на сході України, Росія відправила на Євробачення до Києва (роком раніше Україна перемогла в конкурсі й тому брала його у себе) двадцятисемирічну Юлію Самойлову, дівчину на візку, з піснею Flame Is Burning ("Полум'я горить"). Оголошення про це зробив нинішній омбудсмен Валерій Фадєєв, тоді ведучий підсумкової програми на Першому "Недільний час". Розрахунок був простий: Київ відмовиться приймати на своїй території учасницю з Росії. А офіційна Москва у відповідь назве українців монстрами, які відмовляють в участі дівчині з інвалідністю", – категорично прокоментувала Юлія Таратута.

Вона додала, що прогноз справдився і Служба безпеки України заборонила співачці в'їзд на свою територію, навівши як факт поїздки Самойлової у Крим. "Іншими словами, Юлію Самойлову, по суті, виставили живим щитом міжнародного конфлікту прямо на її інвалідному візку", – підкреслила редакторка Wonderzine.

Manizha – амбасадорка ЛГБТ і навіть намагалася запустити тривожну кнопку для жінок, які постраждали від насильства. Але аргумент про те, що росіяни хоча б з номера Manizha або її інтерв'ю Першому каналу дізнаються про становище жінок у своїй країні, а поява неконвенціональної виконавиці на "Євробаченні" від Росії – це прорив, не здається мені справедливим,

– напасала Таратута.

Реакція Manizha

Наступного дня після публікації російська виконавиця відреагувала на текст редакторки Wonderzine та має намір подати позов про захист честі й гідності.

"Я офіційно заявляю, що мої юристи готуються подати в суд на WONDERZINE, щоб відстояти честь і гідність моя і моєї сім'ї. На відміну від журналістки, яка "не виключає" правдивість розслідувань цитованого Telegram-каналу і не перевіряє свої джерела (несподівано для вихованки "Коммерсанту"), у мене є докази, які спростують ці фейки. Чесно кажучи, не розумію, що заважало елементарно зателефонувати мені і дізнатися, що я думаю про ці "телеграм-викриття", – написала в інстаграмі Manizha.

Зірка також додала, що "із задоволенням подивиться на підтвердження інформації, яку Wonderzine так легко вкинув у публічне середовище". Також вона зазначила, що "розчарована виданням, в яке вірила дуже багато років".

Що відомо про участь Manizha на Євробаченні

У 2020 році Росію на конкурсі повинен був представляти гурт Little Big з піснею UNO, але тоді конкурс скасували через пандемію коронавірусу.

У 2021 році вирішили переобрати учасника від країни та призначили нове голосування. Згідно з підсумками національного глядацького SMS-голосування, на Євробачення поїхала Manizha з піснею Russian Woman ("Російська жінка").

Вона виступила у першому півфіналі конкурсу під третім номером та змогла пройти у фінал. Вже 22 травня, у фіналі, вона виступила п'ятою та за результатами голосування отримала 9 місце на конкурсі.

За неї віддали 104 бали професійне журі та 100 балів глядачі.

Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Росія Manizha – Russian Woman