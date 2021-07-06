Солист Måneskin сменил имидж: как теперь выглядит красавчик

Солист итальянской группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021, Дамиано Давид решил сменить имидж. Красавчик показал фото с новой прической, чем теперь еще больше привлекает поклонниц.

Фронтмен коллектива Måneskin обнародовал новый кадр, которым удивил поклонников. Дамиано Давид решил поэкспериментировать с прической и уже на следующих концертах будет в новом образе.

Смотрите также Победители Евровидения-2021 Måneskin позировали в фотосессии для Vanity Fair Italia

Новая прическа Дамиано Давида

Популярный музыкант, который после выступления на Евровидении стал любимцем девушек, похвастался новой прической в инстаграм-сториз. Дамиано Давид сделал селфи на фоне бассейна. Он прищурился, поскольку солнце светило в глаза. Однако больше всего внимание публики привлекла новая стрижка кумира.

"Освежить", – коротко подписал фото Дамиано.



Дамиано Давид сменил прическу / Скриншот инстаграм-сториз Дамиано-Давида

Отметим, музыкант не часто публикует в сети новые фотографии, поэтому каждое сообщение заинтересовывает поклонников. Предлагаем посмотреть, с какими прическами Дамиано Давид ранее позировал на камеру.