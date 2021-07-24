Соблазнительная Изабель Гулар плавала в бассейне в сексуальном купальнике: горячее видео

Бразильская супермодель Изабель Гулар умеет эффектно позировать где-угодно. На отдыхе в солнечной Греции звезда устраивает жаркие фотосессии и поражает поклонников эффектными кадрами. На днях она показала, как красиво плавала в бассейне.

Также звезда похвасталась безупречной фигурой, о которой мечтают многие девушки. 36-летняя красавица поддерживает спортивную форму, регулярно тренируется, заботится о себе.

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Изабель для многих является примером, ведь она каждый раз демонстрирует женственность, сексуальность, страстность. Каждая фотография и видео наполнены ее бешеной энергетикой.

На ролике, который Гулар на днях распространила в сети, она искусно плавала в бассейне. Горячая бразильская красавица продемонстрировала роскошную фигуру и похвасталась сексуальными формами.

Модель плавала в ярком купальнике на завязки, что красиво подчеркнул ее грудь и аппетитные ягодицы. Конечно, внимание также привлекает идеальный золотистый загар "ангела" Victoria's Secret.